DEZVĂLUIREA LUI TIBERIU CĂPUȘĂ

Eliminat pentru al doilea cartonaș galben în prelungirile primei reprize din Rapid – Chindia, scor 2-0, Tiberiu Căpușă (24 de ani) l-a criticat pe „centralul” Andrei Chivulete.

În prelungirile primei părți, la scorul de 0-0, Căpușă i-a pus o piedică evidentă, cu intensitate, lui Junior Morais și a văzut al doilea cartonaș galben. Apărătorul Chindiei nu e de acord cu decizia lui Andrei Chivulete.

„Am auzit mai devreme că meciul a fost decis de mine, vreau să-l corectez pe cel care a zis: a fost decis de arbitrul Chivulete, nu de mine. A fost al doilea meci consecutiv în care-mi dă două cartonașe galbene.

Înainte de meci, domnul Chivulete mi-a spus: «Ai grijă, Căpușă!». La ce să mă aștept? Că-mi dă galben sau roșu? Nici n-am intrat pe teren și mă avertizezi că-mi dai roșu?

Doar dânsul face chestia asta. A fost aut clar pentru noi înainte de faultul meu. Au fost faulturi, dar noi am rămas în 10 oameni și am plătit, am pierdut. Vă dați seama că nu am vrut să-l lovesc. Nu am vrut să iau cartonaș galben, să-mi las echipa în inferioritate. E vina mea, ok, îmi asum că am făcut acele faulturi, dar înainte de al doilea fault, a fost clar aut pentru noi.

Greșim, greșim, dar cine plătește? E frustrant pentru că am pierdut un meci în care puteam face mult mai mult 11 la 11. Nu pot s-o diger. Îmi spune înainte de meci să am grijă. De ce fix mie? Am luat doar două cartonașe galbene în atâtea meciuri, în afară de cele două din această seară”, a spus Tiberiu Căpușă la „Fotbal Show”, emisiunea produsă în parteneriat de Gazeta Sporturilor și de Prima Sport.

„A fost Căpușă avertizat de Chivulete să fie atent? Ce treabă avea arbitrul să îi spună asta? S-a întâmplat să fie eliminat. La al doilea galben s-a dus din inerție. A fost mai rapid acolo Junior Morais. S-a întâmplat…”, a vorbit și Toni Petrea, antrenorul Chindiei, după meciul de sâmbătă.