Devine oficial: o persoană, după ce s-a pensionat, nu mai poate beneficia şi de pensie integral şi de salariu, ci doar de 15% din valoarea pensiei

După modelul care se aplică la magistraţi, în condiţiile în care, de exemplu, un magistrat lucrează în sistemul de magistratură, după ce s-a pensionat, nu mai poate beneficia şi de pensie integral şi de salariu, ci doar de 15% din valoarea pensiei.

Guvernul ar urma să vină cu proiecte de legi care să pună în practică acest principiu şi în cazul altor categorii care beneficiază de pensii speciale. Bolojan a explicat că este vorba despre angajaţii din Ministerul de Interne, din zona de apărare şi de siguranţă şi ordine publică, însă a subliniat că în toate cazurile va exista o perioadă tranzitorie pentru a nu produce „şocuri” în sistem, dar şi excepţii pentru cei care lucrează în condiţii dificile.