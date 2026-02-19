Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Devine oficial: o persoană, după ce s-a pensionat, nu mai poate beneficia şi de pensie integral şi de salariu, ci doar de 15% din valoarea pensiei

By: Roxana - Ionela Botea

 Proiectul privind cumulul pensie-salariu este pregătit şi în zilele următoare va fi adoptat de guvern, el arătând că, după modelul magistraţilor, o persoană, după ce s-a pensionat, nu mai poate beneficia şi de pensie integral şi de salariu, ci doar de 15% din valoarea pensiei.

 După modelul care se aplică la magistraţi, în condiţiile în care, de exemplu, un magistrat lucrează în sistemul de magistratură, după ce s-a pensionat, nu mai poate beneficia şi de pensie integral şi de salariu, ci doar de 15% din valoarea pensiei.

Guvernul ar urma să vină cu proiecte de legi care să pună în practică acest principiu şi în cazul altor categorii care beneficiază de pensii speciale. Bolojan a explicat că este vorba despre angajaţii din Ministerul de Interne, din zona de apărare şi de siguranţă şi ordine publică, însă a subliniat că în toate cazurile va exista o perioadă tranzitorie pentru a nu produce „şocuri” în sistem, dar şi excepţii pentru cei care lucrează în condiţii dificile.

