DEȘEURI CONFISCATE DE POLIȚIȘTI

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Polițiștii Secției 10 Poliție Rurală Petrești au depistat pe DJ 701, în localitatea Ungureni, un bărbat, din comuna Conțești, în timp ce ar fi condus o autoutilitară cu care transporta 350 de kg de deșeuri nepericuloase, respectiv fier vechi, fără a deține formular de încărcare-descărcare și fără a avea autorizație de mediu pentru a acest tip de transport.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, cu amendă în valoare de 15.000 lei și a fost dispusă măsura confiscării autovehiculului și a materialului feros.

OFICIAL: Reformă majoră la Romsilva,  direcțiile silvice s-au redus de la 41 la 19
Materie nouă pentru elevii de clasa a VII-a: Economie circulară și consum responsabil
