Depunerea documentațiilor la ISU Dâmbovița se face exclusiv online, începând cu 18 martie 2026

Începând cu data de 18 martie 2026, procedura de depunere a documentațiilor pentru avizele și autorizațiile de securitate la incendiu se realizează exclusiv în format electronic.

Măsura este prevăzută de Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, modificată prin OUG nr. 17/2026, care introduce obligativitatea transmiterii documentațiilor doar prin poștă electronică.

Astfel, cererile de emitere a avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă, precum și solicitările pentru acorduri și puncte de vedere, trebuie trimise exclusiv la adresa de e-mail: avizare.autorizare@isudb.igsu.ro

Documentațiile aferente trebuie să fie întocmite și semnate cu semnătură electronică calificată, atât de către solicitant, cât și de către autorii documentației tehnice, în conformitate cu prevederile legale.

Reprezentanții Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dâmbovița precizează că această măsură are ca scop simplificarea procedurilor, reducerea timpilor de procesare și creșterea eficienței în relația cu cetățenii și operatorii economici.