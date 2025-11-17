Demisie din PSD și candidatură pentru șefia AEP, anunțul oficial al lui Adrian Țuțuianu

Adrian Țuțuianu a anunțat că și-a depus candidatura pentru funcția de Președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP), la propunerea Partidului Social Democrat. Înainte de depunerea candidaturii, acesta a renunțat la calitatea de membru PSD, respectând prevederea legală conform căreia președintele AEP nu poate avea apartenență politică.

„După un timp de reflecție personală, am decis să îmi depun dosarul de candidatură pentru funcția de Președinte al AEP. În acest context, joi mi-am înaintat demisia din PSD”, a transmis Țuțuianu.

Mesaj de recunoștință după 25 de ani de activitate politică

Fostul senator și ministru al Apărării a adresat un mesaj amplu de mulțumire tuturor celor care l-au susținut de-a lungul carierei politice. A menționat în mod special organizația PSD Dâmbovița și electoratul din județ, în fața cărora a deținut mai multe funcții publice:consilier județean (2004–2008), președinte al Consiliului Județean Dâmbovița (2012–2016), senator (2008–2012, 2016–2020), ministru al Apărării Naționale (2017)

„M-am străduit să mă ridic la înălțimea așteptărilor și cred că mi-am exercitat atribuțiile cu profesionalism și bună credință”, a subliniat acesta.

Țuțuianu a transmis mulțumiri și organizației PSD Sector 3 București pentru susținerea acordată în perioada în care a ocupat funcții guvernamentale, printre care cea de secretar general adjunct al Guvernului și ulterior secretar de stat în SGG.

De asemenea, a exprimat recunoștință conducerii PSD și grupurilor parlamentare ale partidului pentru sprijinul oferit în depunerea candidaturii la conducerea AEP.