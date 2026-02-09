Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Deflagrație fără incendiu produsă într-un apartament situat la parterul unui bloc din  Titu

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Deflagrație fără incendiu produsă într-un apartament situat la parterul unui bloc din  Titu. Incidentul a generat panică printre locatari, iar echipajele de intervenție s-au deplasat imediat la fața locului.

Evacuări și măsuri de siguranță

Nu au fost identificate victime, însă 10 persoane s-au autoevacuat imediat după deflagrație, iar alte 7 persoane au fost evacuate de către pompieri. 

La fața locului au acționat 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă,o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțimi, o ambulanță SMURD, cu personal pregătit pentru acordarea primului ajutor.

Cauza deflagrației este în curs de investigare.

Până acum, autoritățile nu au stabilit cu exactitate cauza deflagrației, însă surse din cadrul intervenției susțin că aceasta nu a fost urmată de incendiu. Echipele ISU Dâmbovița au  desfășurat verificări pentru a asigura că nu există pericol de reaprindere sau alte riscuri pentru blocul afectat și pentru vecini.

 Verificați instalațiile de gaze și electricitate;

Solicitați ajutor de urgență prin 112 dacă observați situații similare. 

