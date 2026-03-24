În contextul creșterii accelerate a prețurilor la carburanți și gaze naturale, statul român a decis să intervină direct pentru limitarea impactului asupra populației și economiei, potrivit declarațiilor făcute de vicepreședintele PSD responsabil pe domeniile Agricultură, Mediu și Energie.

Deciziile au fost discutate în cadrul ședinței Biroului Permanent al PSD, iar strategia propusă de Ministerul Energiei, condus de Bogdan Ivan, prevede o serie de măsuri care necesită adoptarea urgentă prin Ordonanță de Urgență (OUG), măsuri care au fost prezentate premierului încă de acum două săptămâni.

Principalele măsuri propuse:

Declararea stării de criză în domeniul combustibililor care permite guvernului să intervină rapid pe piață și să gestioneze creșterile bruște de prețuri.

Limitarea exporturilor de motorină

Asigură disponibilitatea combustibilului pe piața internă și reduce presiunea asupra prețurilor.

Limitarea adaosului comercial al companiilor petroliere

Adaosul nu va putea depăși 50% din media anului 2025, prevenind speculațiile.

Eliminarea posibilității de creștere artificială a prețului la pompă

Crearea unui mecanism de control strict asupra fluctuațiilor nejustificate ale prețurilor.

Reducerea biocombustibililor obligaționali

Eliminarea obligativității de minim 8% biocombustibil la benzină, pentru a reduce costul final.

Mecanism de plafonare flexibilă a prețurilor

În funcție de piața internațională, completat cu scăderea TVA sau a accizei.

Sprijin pentru transportatori și agricultori

Pe lângă măsurile de stabilizare a pieței, a fost propusă o schemă de subvenționare directă: 0,85 lei/litru pentru transportatori;

2,6 lei/litru reducere din acciză pentru motorina consumată de agricultori.

Aceste măsuri urmăresc limitarea impactului economic asupra sectoarelor esențiale și menținerea prețurilor la un nivel sustenabil.

Limitarea prețului la gaze naturale

Vicepreședintele PSD a mai subliniat că Ministerul Energiei a limitat prețul la gaze naturale, măsură valabilă până în aprilie 2027, o decizie considerată crucială, având în vedere că prețul gazelor a crescut cu 141% în ultimele trei săptămâni.

Context internațional și necesitatea măsurilor

Creșterea rapidă a prețurilor la carburanți este influențată de circumstanțe internaționale persistente, care determină volatilitate pe piața energetică. Implementarea acestor măsuri este considerată imperativ necesară, pentru a proteja atât populația, cât și economia românească, afectată de scumpiri masive.