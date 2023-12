DECIZII IMPORTANTE PENTRU BASCHETUL ROMÂNESC. TÂRGOVIȘTE, GAZDA JOCURILOR BALCANICE U16

Consiliul Director al Federației Române de Baschet, convocat statutar de presedintele Carmen Tocală, a adoptat urmatoarele decizii:

1. Informare despre sucursalele regionale, 11 puncte de lucru FRB in teritoriu. Acestea au fost stabilite prin decizia Adunarii Generale si sunt fara personalitate juridica, cu organigrame si conturi bancare proprii deschise de FRB. Va fi deschis pentru sucursalele regionale active call de proiecte din cadrul Programului FRB “Sa crestem sanatos prin baschet, editia II”, dedicat copiilor de 5-8 ani, cu bugetare FRB. Obiectivele sucursalelor regionale sunt obiectivele FRB din cadrul FIBA Plus Strategy. Se va organiza un work-shop in decembrie 2023 cu toti responsabilii sucursalelor regionale.



2. Se aproba cu unanimitate de voturi ca Marius Marinescu sa fie presedintele Comisiei de Comisari/Delegati; Se aproba cu unanimitate de voturi ca Alexandru Olaru sa fie presedintele Colegiului Central al Arbitrilor. Componenta CCA este – Olaru, Sefer, Ciulin, Stoica, Grigoras, Stan, Faur si Burlacu (secretar fara drept de vot, Racu). Consultativ – Marinescu si Aldea.

3. Informare despre Fiba Plus Strategy and Planning, prezentat la FIBA Europe Board.

4. Se aproba cu unanimitate de voturi managerii pentru Campionatele Europene din 2024:

U20, masculin, Pitesti 2024 – Marius Toma

U18, feminin, Ploiesti 2024 – Catalin Burlacu

5. Se aproba cu unanimitate de voturi modificare calendarului competitional LNBM/CRBM pentru fereastra nationalei (22 februarie, meci ROU-LUX in cadrul precalificari europene pentru World Cup 2027). Astfel, FINAL 8 CRBM va avea loc in perioada 10-14 februarie 2024; se anuleaza All Star Game 2024; etapa 3 din LNBM GETICA 95 se va muta din 10 februarie in 28 februarie 2024. Se aproba cu unanimitate de voturi ca FINAL 8 CRBF sa se desfasoare in peroada 2-4 febriarie 2024. Totodata, la feminin, All Star Game va fi inlocuit cu Forumul Baschetului Feminin, care va fi programat in martie 2024.

6. Se resping toate memoriile si solicitarile de transfer depuse. Urmeaza sa fie analizata si propusa o solutie, la propunerea Departamentului Competitii/Tehnic.

7. Pentru incurajarea antrenorilor preocupati de selectie si perfectionare continuua in dezvoltarea calitatilor jucatorilor, se aproba cu unanimitate de voturi acordarea de bonsuri de performanta dupa Campionatele Europene de juniori din 2023 pentru antrenorii care au depistat sportivii de la loturile nationale de juniori respective (se ia in consideratie antrenorul de la prima legitimare a sportivului – descoperirea de talente). Responsabil Claudiu Fometescu.

8. Se aproba cu unanimitate de voturi organizarea European Balcanic Games U16, feminin, la Targoviste, in perioada 26-30 decembrie 2023, cu participare internationala. Loturile care participa vor avea in componenta cate 12 sportivi.

9. Se aproba cu unanimitate de voturi Regulamentul Specific al Campionatului National de Baschet in fotoliu rulant. Organizarea Campionatului National de Baschet in fotoliu rulant in perioada 8-10 decembrie 2023, la Pitesti.

10. Se aproba cu unanimitate de voturi afilierea provizorie la FRB a urmatoarelor structure sportive:

– ACS URBAN BASKETBALL CLUJ

– AJB BRASOV

– CS COMUNITAR Sibiu

– ACS SEDU CORUNCA, MURES

– ACS PARALIMPIC SALVIA 2000 CLUJ-NAPOCA

11. Se aproba cu unanimitate de voturi scutirea de taxe a sportivilor si echipelor din Campionatele Nationale de Baschet pentru sportivi cu nevoi speciale

12. Pentru finalizarea Caietelor de Sarcini pentru organizarea F8 CRB 2024, se aproba cu unanimitate de voturi ca taxa de organizare sa porneasca de la:

CRBM – 5.000 euro (pas 1.000 euro)

CRBF – 10.000 lei (pas 500 lei)

Sedintele de atribuire vor avea loc dupa cum urmeaza:

F8 CRBM – 18 decembrie 2023

F8 CRBF – 19 decembrie 2023

In cadrul F8 CRB, judecatorul unic va avea barem de teren identic cu al delegatului/comisarului.

13. Mandateaza pe dl. Mircea Cristescu, vicepresedinte FRB, care a prezentat parteneriatul cu Emorya SportsX PRO, sa analizeze si sa propuna CD, in calitatea de expert financiar, semnarea contractului cu acestia.

14. Se aproba cu unanimitate de voturi deschiderea celei de-a doua perioade de transfer pentru Liga 1, masculin si feminin, in perioada 18 decembrie 2023 – 4 ianuarie 2024.

15. Pentru meciurile reprogramate din LNBF si Liga 1, masculin si feminin, se vor aplica Regulamentele Specifice.

16. Se aproba cu unanimitate de voturi acordarea de bonusuri de performanta pentru angajatii care au contribuit la buna organizare a Campionatelor Europene de juniori din 2023 (Craiova si Pitesti).

17. Urmatoarea sedinta a Consiliului Director va avea loc, in Bucuresti, in data de 21 decembrie 2023; se va realiza si o planificare a sedintelor Consiliului Director pentru 2024 (patru sedinte cu prezenta fizica si restul cu prezenta online).