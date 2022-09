DECIZII IMPORTANTE PENTRU BASCHETUL JUVENIL ROMÂNESC

1 0

Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet, convocat statutar de presedintele FRB, Emilia-Carmen Tocala, a adoptat urmatoarele decizii ca urmare a raspunsului primit de la 13 membri prin corespondenta pe e-mail, in datele de 26 si 27 septembrie 2022:

1. Se aproba cu unanimitate de voturi ”Cerintele de media si comunicare pentru echipele participante in LNBM si CRBM”, ca parte integranta la RS LNBM si RS CRBM, sezonul 2022-2023. Pentru LNBF/CRBF, se aproba cu unanimitate aceeasi varianta, dar fara sanctiuni pentru sezonul in curs.

2. Se aproba cu majoritate de voturi, la propunerea CRAbC, ca urmare a Stagiului de perfectionare de la Izvorani, Lista arbitrilor si comisarilor FRB care vor activa in Liga Nationala de Baschet si Cupa Romaniei, Masculin si Feminin, sezonul 2022-2023.

3. Se aproba cu majoritate de voturi urmatoarele amendamente propuse de CCLTO:

– modificarea art 7.3 din RSCN U13, astfel – Echipele sunt obligate sa se prezinte la joc cu MINIM 10 jucatori inregistrati pe Lista jucatorilor si insotitorilor echipei (L20) si inscrisi pe Lista oficiala a echipei pentru joc (L12), cu respectarea conditiei de a fi inregistrati pe L12 cei 6 (sase) jucatori nascuti in anul 2010, conform art. 5.2.

– modificarea art 7.3 din RSCN U14, astfel – Echipele sunt obligate sa se prezinte la joc cu MINIM 10 jucatori inregistrati pe Lista jucatorilor si insotitorilor echipei (L20) si inscrisi pe Lista oficiala a echipei pentru joc (L12), cu respectarea conditiei de a fi inregistrati pe L12 cei 6 (sase) jucatori nascuti in anul 2009, conform art. 5.2.

– modificarea art 7.3 din RSCN U15, astfel – Echipele sunt obligate sa se prezinte la joc cu MINIM 10 jucatori inregistrati pe Lista jucatorilor si insotitorilor echipei (L20) si inscrisi pe Lista oficiala a echipei pentru joc (L12), cu respectarea conditiei de a fi inregistrati pe L12 cei 6 (sase) jucatori nascuti in anul 2008, conform art. 5.2.

– modificarea art 7.5 din RSCN U16, astfel – Echipele sunt obligate sa se prezinte la joc cu MINIM 10 jucatori inregistrati pe Lista jucatorilor si insotitorilor echipei (L20) si inscrisi pe Lista oficiala a echipei pentru joc (L12), cu respectarea conditiei de a fi inregistrati pe L12 cei 6 (sase) jucatori nascuti in anul 2007, conform art. 5.5.

Totodata, amendamentele propuse de CCLTO si de Comisia Tehnica, referitor la RSCN U12 4×4, RSCN U17 si RSCN U18, vor fi analizate si rediscutate in prima sedinta de Consiliu Director.