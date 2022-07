DECIZII IMPORTANTE LUATE ÎN COMITETUL EXECUTIV AL FRF

1 0

Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal, întrunit în mod statutar, în prezența tuturor membrilor săi, în conformitate cu art. 47 alin. (2) din Statutul Federației Române de Fotbal, la data de 29 iunie 2022, adoptă următoarele decizii:

Aprobă cu unanimitate de voturi Hotărârea Comitetului de Urgență al FRF nr. 7 din 30.05.2022.

Aprobă cu unanimitate de voturi Hotărârea Comitetului de Urgență al FRF nr. 8 din 01.06.2022

Aprobă cu unanimitate de voturi costurile aferente desfășurării jocului dintre naționalele de seniori ale Finlandei și României.

Aprobă cu unanimitate de voturi perioadele de transferuri pentru sezonul 2023-2024, respectiv

perioada de vară: 13 iunie – 4 septembrie 2023 (identică și pentru fotbal în sală)

perioada de iarnă: 16 ianuarie – 12 februarie 2024 (pentru fotbal în sală: 9 ianuarie – 5 februarie 2024)

Aprobă cu unanimitate de voturi ca sistemul competițional pentru Liga a 2-a să rămână nemodificat pentru sezoanele următoare.

Aprobă cu unanimitate de voturi programul competițional al Ligii a 2-a pentru sezonul 2022-2023, data de începere 06.08.2022.

Aprobă cu unanimitate de voturi ca sistemul competițional pentru Liga a 3-a să rămână nemodificat pentru sezoanele următoare.

Aprobă cu unanimitate de voturi cuantumul premiilor în bani pentru Cupa României.

Aprobă cu unanimitate de voturi noul cuantum al baremurilor pentru arbitri, observatori de arbitri și delegați de joc, cu excepția celor aferente competițiilor de fotbal feminin.

Aprobă cu unanimitate de voturi datele de începere ale competițiilor de juniori, sezonul 2022 – 2023:

Liga Elitelor U16 – 20.08.2022

Campionatul Național U19 și Campionatul Național U17 – 03.09.2022

Aprobă cu unanimitate de voturi prelungirea mandatului comisiilor jurisdicționale până la data de 31.08.2022.

Aprobă cu unanimitate de voturi modificarea condițiilor de omologare a stadioanelor în general și a condițiilor minime necesare în ceea ce privește instalațiile media TV pentru anumite competiții (Liga a 2-a, Liga de tineret și fotbal feminin etc).

Aprobă modificarea și completarea art. 40 din Regulamentul Disciplinar cu privire la cumulul de cartonașe galbene în cadrul Cupei României (urmând să se menționeze expres exemple pentru clarificare).

Aprobă modificările Regulamentului Disciplinar și ROAF cu privire la utilizarea sistemului VAR în cadrul anumitor competiții.

Mandatează cu unanimitate de voturi Comitetul de Urgență pentru a aproba forma consolidată a Regulamentelor FRF (ROAF, RD, RSTJF).

Aprobă modificarea Organigramei FRF în sensul că se înființează Departamentul de Arbitraj și Departamentul aferent implementării VAR, ambele în subordinea CCA.

Aprobă cu unanimitate de voturi avizarea Statutului AJF Sibiu.

Aprobă cu unanimitate de voturi avizarea Statutului AJF Călărași.

Aprobă cu unanimitate de voturi modificarea art. 3 alin. 2 lit. d din ROAF conform propunerii administrației FRF.

Aprobă cu unanimitate de voturi schimbarea denumirii clubului CS Hunedoara în CS Corvinul 1921 Hunedoara.

Aprobă cu unanimitate de voturi componența nominală a CCA.

Aprobă cu unanimitate de voturi ca FC Buzău să joace în sezonul 2022-2023 sub marca “Gloria Buzău”.

Aprobă cu unanimitate de voturi componența nominală a Comisiilor federale pentru sezonul 2022 – 2023.

Aprobă cu unanimitate de voturi completarea art. 27 din ROAF cu un nou alin., alin. 7, cu privire la criteriile de departajare aferente noului format al Cupei României cu mențiunea că loviturile de departajare se vor executa doar în situația în care există posibilitatea de a fi aplicabil acest criteriu (de ex. dacă echipa calificată a fost deja stabilită ca urmare a rezultatelor anterioare, nu va fi necesar să se execute loviturile de departajare la cel de-al treilea meci), iar ca ultim criteriu de departajare în cazul fazei regionale, dacă există egalitate perfectă între cluburi inclusiv în situația ulterioară executării penaltiurilor, se va proceda la tragerea la sorți a echipei calificate.

Aprobă materialele aferente competițiilor de fotbal feminin astfel cum au fost prezentate de domnul Alin Cioban, cu mențiunea că în privința cesiunilor urmează a se redacta un articol unic pentru toate tipurile de cluburi.

Omologhează clasamentele competițiilor masculine de seniori, juniori, fotbal în sală și de fotbal feminin (senioare și junioare) pentru sezonul 2021-2022.

Ia act de prezentarea Raportului Directorului Tehnic cu privire la situația loturilor naționale.