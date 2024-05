DECIZII IMPORTANTE ÎN BASCHETUL ROMÂNESC

Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet, convocat statutar de presedintele FRB, Emilia-Carmen Tocala, a adoptat urmatoarele decizii:

1. Informarea Consiliului Director referitor la loturile nationale de juniori U16, U18 si U20 (masculin si feminin), care vor participa la Campionatele Europene de juniori din aceasta vara.

2. Se aproba cu unanimitate de voturi inceperea demersurilor catre ANAD pentru organizarea unor actiuni de informare si preventie antidoping si antidrog la loturile nationale U18 si U20, precum si a obligativitatii cluburilor participante in LNB, dar si la CN U20 si U18, de a organiza actiuni similare de informare si preventie cu sportivii legitimati, precum si a efectuarii unor controale antidoping.

3. Regulamentele Specifice ale Campionatelor Nationale din sezonul 2024-2025 vor fi analizate si aprobate in urmatoarea sedinta a Consiliului Director, in data de 03.06.2024.

4. Se aproba cu unanimitate de voturi prezenta invitatilor Alexandru Iacobescu si Marius Toma la discutiile despre LNBM.

5. Pina la urmatoarea sedinta a Consiliului Director va fi realizata de catre Secretariatul General al FRB o analiza a actualului sezon al LNBM. In plus, Departamentul tehnic FRB si Colegiul Central al Antrenorilor vor prezenta o analiza a evolutiilor jucatorilor romani, in baza statisticilor. Vor fi realizate sedinte de lucru intre Departamentul Tehnic FRB, Academia Romana de Baschet si Colegiul Central al Antrenorilor, pentru o analiza pertinenta si stabilirea criteriilor necesare pentru clasificarea cluburilor si antrenorilor. Membrii Consiliului Director care au fost alesi ca reprezentanti din partea LNBM vor prezenta o analiza a sezonului, precum si o strategie pentru urmatorii ani. Va fi organizata si o sedinta cu reprezentantii LNBM imediat dupa incheierea sezonului.

6. Se stabileste ca la urmatoarea sedinta a Consiliului Director sa fie analizate si discutate formatul LNBM, precum si formatul LNBF.

7. Se aproba cu unanimitate de voturi formarea unui grup de lucru compus din avocat Florentina Chiriac, avocat Razvan Socoteanu, Sara Ganea (jurist FRB) si Maria Motorga (traducator autorizat), pentru a armoniza si actualiza Statutul FRB conform ultimelor modificari ale Statutului FIBA. Se va incheia de catre FRB un contract de consultanta cu un expert international.

8. Se aproba cu unanimitate de voturi reorganizarea Colegiului Central al Antrenorilor si noua componenta propusa de presedintele CCA, Dan Calancea. Astfel, CCA este compus din Dan Calancea, Claudiu Fometescu, Dan Berceanu, Mihai Silvasan, Mihaela Grecu, Coca Nitulescu-Gavrisiu, Hristu Sapera, Ionut Ivan, Alin Saftel + cei 11 antrenori regionali din Sucursalele Regionale ale FRB.

9. Se aproba cu unanimitate de voturi Regulamentul de Licentiere al Antrenorilor de Baschet 2024.

10. Se aproba cu unanimitate de voturi solicitarea ACS Dan Dacian Bucuresti pentru inceperea demersurilor de obtinerea a cetateniei romane pentru sportiva Rieka Arina (Ucraina, nascuta 2010, 1,90 m).

11. Se aproba cu majoritate de voturi afilierea provizorie a ACS SFSPORTS BUCURESTI.

12. In cazul solicitarii CSM Corona Brasov, nu este de competenta Consiliului Director si se va transmite un raspuns prin care se va preciza ca CSM Corona Brasov trebuie sa se adreseze Departamentului Competitii Eligibilitate pentru informatiile solicitate, in conformitate cu regulamentele in vigoare la acest moment.

13. Se aproba cu unanimitate de voturi datele de desfasurare ale CN U12 (indoor, baschet 5 la 5): 28-30 august 2024. In baza regulamentului specific al CN U12 din 2023, care va fi actualizat.

14. Se aproba cu unanimitate de voturi ca in ziua libera de la Competitia Sportiva Nationala de minibaschet de la Costinesti, respectiv in data de 1 iulie 2024, sa fie organizat CN U12 3×3 (echipele inscrise vor juca pe terenurile din baza BTT).

15. Se aproba cu unanimitate de voturi Strategia FRB pentru baschet 3×3 pentru perioada 2024-2032 (pina la JO 2032 de la Brisbane). Se aproba cu unanimitate de voturi Obiectivele propuse in cadrul Strategiei 3×3, dupa cum urmeaza:

– calificare la JO 2028 (Los Angeles) si JO 2032 (Brisbane)

– calificare la Jocurile Europene 2027 si 2031

– calificare la JOT 2026 si 2030 (pentru identificarea sportivilor participanti la JOT 2026 – responsabil Claudiu Fometescu)

– calificare la FOTE 2025/2027/2029/2031 (pentru identificarea sportivilor participanti la FOTE 2025 – responsabil Vlad Ghizdareanu; obiective – locul 1)

– calificare la ANOC 2027/2031

– calificare la Campionatul Mondial Open 2025/2026/2027/2029/2030/2031 (M + F)

– calificare la Campionatul Mondial U23 2025-2032

– calificare la Campionatul European – 2024-2032

– calificare la Jocurile Universitare – 2024-2032

– calificare la TF Cupa Mondiala – Nations League U23 M +F – 2024-2032

– calificare la TF Cupa Mondiala – Nation League U21 M + F – 2024-2032

– calificare la Gimnaziada U18 M+F – 2024 (Bahrain)/2028/2032

– calificare la Gimnaziada U15 M+F – 2027-2031

16. Se aproba cu unanimitate de voturi organizarea competitiilor interne de baschet 3×3, astfel:

– Campionat National M + F (U12/U13/U14/U15/U16/U17/U18/U21/U23/Open)

– Cupa României M + F Categoria Open

– Campionate regionale M + F

– Baschet pana la Miezul Noptii M + F

– Jr NBA 3×3

– Competitii scolare si universitare

17. Se aproba cu unanimitate de voturi pregatirea si participarea loturilor de seniori si senioare la turneul de calificare la Campionatul European 2024 (4-14 iunie pregatirea si 14-17 iunie participare la turneul de calificare la Campionatul European)

18. Se aproba cu unanimitate de voturi pregatirea si participarea lotului de senioare in circuitul profesionist rezervat senioarelor Women’s Series 2024 (pregatire 26-31 mai pregatire, primul Stop Gabala, Azerbaidjan 31 mai – 4 iunie), urmand sa asteptam alocarea FIBA pentru celelalte stop-uri din circuit. Componenta lotului este cea aprobata pentru sezonul 2023.

19. Se aproba cu unanimitate de voturi pregatirea si participarea loturilor nationale U23 in National League U23 masculin si feminin, editia 2024 – Primul triple stop 25-27 iunie Vilnius, Lituania; al doilea triple stop 2-4 august București, România.

20. Se aproba cu unanimitate de voturi pregatirea si participarea loturilor nationale U21 in National League U21 masculin si feminin, editia 2024 – Primul triple stop 5-7 iulie Bucuresti, Romania; al doilea triple stop 2-4 august Szolnok, Ungaria.

21. Se aproba cu unanimitate de voturi organizarea CN de baschet 3×3 pt. categoriile Open, U23, U21 si U18, masculin si feminin, sezonul 2024, dupa cum urmeaza:

Stop 1 – 25-26 mai

Stop 2 – 8-9 iunie

Stop 3 30 iunie -1 iulie

Turneu Final 25-26 august

*se considera campionat daca se inscriu minim 6 echipe

22. Se aproba cu unanimitate de voturi plata catre FIBA 3×3 a taxei de organizare pentru Turneul de Calificare la Campionatul European, in valoare de 8.000 de euro.

23. Se aproba cu unanimitate de voturi inceperea demersurilor catre COSR pentru achizitionarea unei suprafete sintetice modulare (teren de baschet 3×3) si al unui sistem de baschet oficial FIBA 3×3 (panou de baschet), de ultima generatie (conform specificatiilor si conditiilor FIBA).

24. Se aproba cu unanimitate de voturi inceperea demersurilor catreCOSR pentru infiintarea CNOPJ (la Steaua) si CNOPT (la Dinamo)

25. Se aproba cu unanimitate de voturi schimbarea administratorului la societatea FRB Events SRL. Este numit ca administrator al FRB Events SRL domnul Marius Toma, in locul doamnei Anca Stoenescu. FRB Events SRL este acreditata si licentiata de FRB sa organizeze actiuni si competitii ale FRB (prima actiune – competitia Rising Star 2011 – prima saptamana din septembrie 2024, cu participarea a 12 echipe – 10 selectionate regionale plus 2 selectionate regionale din Bucuresti).

26. Se aproba cu unanimitate de voturi conducerea Academiei Romane de Baschet: Dan Berceanu (presedinte), Alina Moanta (presedinte de onoare), Claudiu Fometescu (director).

27. Se aproba cu unanimitate de voturi numirea domnului Serban Sere ca presedinte al Consiliului de Administratie al FRB Events SRL.