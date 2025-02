DECIZII DE ULTIMĂ ORĂ ÎN BASCHETUL ROMÂNESC

Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet, convocat statutar de presedintele FRB, Emilia-Carmen Tocala, a adoptat urmatoarele decizii ca urmare a sedintei desfasurata mixt la sediul FRB si online, cu prezenta a 12 membri (7 membri prezenti fizic si 5 membri in online), in data de 31.01.2025:

1. Se aproba cu unanimitate de voturi demararea procedurilor legale pentru naturalizarea sportivului Daron Russell, cetatean american, sportiv care evolueaza in prezent la Pinar Karsiyaka (Turcia), pentru intarirea nationalei de seniori a Romaniei. FRB va avea o politica pentru naturalizarea unor sportivi straini cu scopul de a intari echipele nationale. Se fac demersuri si pentru obtinerea cetateniei romane pentru doi sportivi care vor evolua pentru echipele nationale U16 ale Romaniei (masculin si feminin).

2. Se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea domnului Serban Sere pentru a se ocupa de demersurile necesare infiintarii societatii PRO LIGA.

3. In cazul OMTS 500/2022, in Regulamentele Specifice este precizat explicit ca echipele participante sunt de acord si isi asuma integral respectarea prevederilor acestui ordin. Se asteapta motivarea deciziei de la ICCJ si eventuale clarificari din partea ANS.

4. Se aproba cu unanimitate de voturi propunerea CCCO de revocare din functie a domnului Mihai Aldea si vacantarea postului de membru CCCO, precum si de modificare a Art. 3.1 din ROF CCCO, astfel ca CCCO este compus din 5 membri cu drept de vot, dupa cum urmeaza: 1 presedinte, 1 vicepresedinte si 3 membri.

5. Se aproba cu unanimitate de voturi propunerea presedintelui Comisiei de Apel ca domnul Ovidiu George Petrescu sa fie membru al Comisiei de Apel.

6. La solicitarea domnului antrenor Victor David, Consiliul Director precizeaza faptul ca in regulamentele specifice este stipulat, la conditii organizatorice, faptul ca “organizatorul asigura asistenta medicala calificata si paza/securitate, conform cu actele normative in vigoare”. In aceasta speta, FRB va solicita puncte de vedere de la ANS, DSU si Serviciul de Ambulanta (Ministerul Sanatatii) pentru clarificari si demararea unor eventuale modificari legislative.

7. In cazul sportivei Petra Matei, in care se solicita plata taxei de formare de catre antrenoarea Octavia Cusceac, se aproba cu unanimitate de voturi realizarea unui audit financiar de catre FRB, care sa arate situatia tuturor datoriilor din partea cluburilor. In aceasta speta este necesara si declaratia sportivei Petra Matei.

8. In cazul transferului sportivului Puiu Teodor – sportivul a fost imprumutat de la LPS Galati la Cuza Pirates Braila pentru un sezon, astfel ca sportivul nu se poate transfera la Academia Phoenix Galati daca nu are dezlegare.

9. In cazul sportivului Cristea Justin Dan, acesta este trimis spre rezolvare catre Departamentul Competitii FRB, conform regulamentelor (responsabil Tiberiu Dumitrescu si Zoltan Safar).

10. In cazul sportivului Aris Cretulescu, solicitarea de transfer este in afara perioadei regulamentare.

11. In cazul sportivului Bumbu David, acesta este trimis spre rezolvare catre Departamentul Competitii FRB, conform regulamentelor (responsabil Tiberiu Dumitrescu si Zoltan Safar).

12. Se aproba cu unanimitate de voturi afilierea provizorie la FRB a urmatoarelor structuri sportive:

Asociatia Club Sportiv Elite Basketball Group – Ialomita – IL/A2/00119/2019

Asociatia Club Sportiv Educatie si Perfomanta prin Baschet – Bucuresti – B/A2/00541/2024