DECIZII DE ULTIMĂ ORĂ ÎN BASCHETUL ROMÂNESC

1 0

Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet, convocat statutar de presedintele FRB, Emilia-Carmen Tocala, si intrunit in format mixt in data de 08.08.2022, cu prezenta a 12 membri (5 membri au participat fizic la sedinta de la sediul FRB iar alti 7 membri au participat online pe zoom), a adoptat urmatoarele decizii, la sedinta participand ca invitat si reprezentantul Ministerului Sportului, Anamaria Sintie:

1. Se aproba cu unanimitate de voturi Ordinea de zi a sedintei, asa cum a fost prezentata pe e-mail la convocarea Consiliului Director pentru data de 08.08.2022.

2. Se aproba cu unanimitate de voturi ca domnul Emil Kostelnik sa fie numit ofiter de integritate al FRB in cadrul programului SWIFT initiat de FIBA, referitor la aspectele de etica si conduita ale tuturor participantilor in competitiile de juniori.

3. Au fost analizate si discutate Regulamentele Specifice ale CN U14, CN U16 si CN U18, si s-a decis ca unele dintre articole cu referiri tehice sa fie prezentate in sedinta Colegiului Central al Antrenorilor, pentru o ultima consultare tehnica, urmand sa fie transmise cu celeritate spre aprobare, pe e-mail, membrilor Consiliului Director. Totodata, au fost aduse modificari ale regulamentelor specifice, astfel:

– la U14, se modifica regula obligativitatii liniei de 8 sportivi de aceeasi varsta (se diminueaza la minim 6)

– se va reformula sintagma grila/taxa/indemnizatie de transfer, conform cu legislatiei fiscale

– inscrierea echipelor se face de Departamentul Competitii-Eligibilitate in baza formularului de inscriere depus/trimis la FRB

– se recomanda ca la programarea meciurilor de juniori in cadrul turneelor sa existe minim 3 ore intre meciurile aceleiasi echipe (de la ora de terminare si pana la ora de incepere)

– perioada de inscriere 16 august – 11 septembrie

– perioada de transfer 16 august – 5 septembrie

– toate articolele care se regasesc si in ROJB si RGOC vor fi eliminate

– art. 5.4, art. 5.6, art. 6.4, art. 8.2, art. 10.5, art. 10.6, art. 10.7, art. 10.8, art. 10.9 si art. 10.10 – se elimina

– pentru U14 – sportivi nascuti 2009 si mai tineri

– articolul 5.5 – minim 10 jucatori

– se modifica art. 5.6 astfel – la Turneul Final CN juniori, o structura sportiva poate avea o singura echipa; totodata, in echipa calificata la Turneul Final pot fi folositi toti jucatorii propri (pot fi folositi si jucatorii de la celelalte echipe ale structurii sportive, care au participat in competitie); la turneul semifinal, o structura poate avea doua echipe iar pe perioada competitiei U14, pana la turneul semifinal, nu este o limita de echipe inscrise

– Turneul Final CN U14 – cu sistem de 8 echipe; fiecare echipa va juca un meci pe zi

– reformulare si stabilirea cuantumului sanctiunilor la greselile tehnice antrenori, sportivi etc

– includerea normelor/probelor de control; in cazul in care un sportiv nu obtine punctajul de trecere la norme, acesta poate juca, dar numai pana la Turneul Final; inaintea TF se vor da din nou norme/probe de control iar sportivii care nu obtin punctajul minim nu vor putea juca la TF.

– colectivul tehnic – trebuie foarte bine definit, conform legislatiei

– nu se mai accepta reprogramari motivate de faptul ca echipa are si alte meciuri la alte categorii de varsta

– infiintarea unui corp de observatori ai jocului (fosti jucatori, antrenori, profesori de sport etc), observatorul urmand sa prezinte la finalul meciului un raport – comportamentul echipelor, arbitrilor, antrenorilor, precum si mentiuni pentru cei mai buni sportivi

– fiecare echipa poate prezenta la un turneu/meci maxim 12 sportivi

– se accepta derogari de la regula 5+1 doar din motive medicale bine intemeiate

– se vor defini criteriile de atribuire a organizarii turneelor (sa se acorde punctaje pe diferite capitole prezentate in cereri – capacitate si conditii sala, conditii oferite participantilor etc. Organizatorul turneului este obligat sa asigure participantelor 10% din biletele scoase la vanzare

– realizarea statisticii tuturor meciurilor – obligatorie in CN de juniori cu incepere de la Turneele Semifinale (sarcina organizatorului)

– art. 7.5 si 7.6 din RS CN U18 nu se aplica (nu sunt acceptati sportivi mai mari de varsta)

– pentru CN U16 si U18 – fiecare structura sportiva poate inscrie in competitie maxim o echipa

4. Se aproba cu majoritate de voturi ca taxa de inscriere in Campionatele Nationale de juniori sa fie de 100 lei/echipa.

5. Se aproba cu unanimitate de voturi inscrierea CSM Constanta in LNBF si CRBF, sezonul 2022-2023.

6. Se aproba cu majoritate de voturi Regulamentele Specifice ale LNBF/CRBF, LNBM si CRBM, sezonul 2022-2023, cu urmatoarele amendamente:

– modificarea sistemului competitional al CRBF: Turul 1 (cu toate participantele, fara capi de serie) se va juca in datele de 30 noiembrie (tur) si 3 decembrie (retur). In Final 8 CRBF se califica invingatarele din Turul 1 si cele cele mai bune doua echipe invinse. Final 8 CRBF va avea loc in perioada 24-26 februarie 2023.

– se elimina sanctiunile financiare la nerespectarea obligativitatii echipelor din LNBM si LNBF de a avea echipe inscrise de baschet 3×3 in competitile nationale si de a avea echipe de juniori inscrise in CN de juniori, sanctiunile financiare fiind inlocuite cu: ”in cazul nerespectarii acestor obligatii (echipe 3×3 si echipe juniori), echipele respective din LNBF sau LNBM nu vor mai avea voie sa efectueze transferuri de jucatori straini in sezonul urmator, 2023-2024.”

– pentru regula jucatorului roman pentru LNB si CRB, reguli deja aprobate in sedintele anterioare ale Consiliului Director din 05.05.2022 si 11.06.2022 si comunicate echipelor participante, se introduce in Regulemantele Specifice un amendament – ”prezenta regula se modifica in momentul in care apar normele de aplicare ale Ordinului Ministerului Sportului cu referire la ponderea jucatorilor romani din echipele de seniori si tineret, dar si in cazul in care Ministerul Sportului aduce clarificari la aceste aspecte, cu referiri la fiecare disciplina sportiva, urmand ca toate echipele din LNBM si LNBF sa se conformeze.”

7. Se aproba cu majoritate de voturi solicitarea BC Lynx Ploiesti de a nu fi aplicate sanctiunile prevazute in RGOC, ca urmare a deciziilor de retragere din competitiile U15 si U16 din sezonul precedent. Astfel, se acorda o dispensa de la RGOC si BC Lynx Ploiesti se poate inscrie in CN U16 si CN U17, sezonul 2022-2023.