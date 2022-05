DECIZII DE ULTIMĂ ORĂ ALE FEDERAȚIEI ROMÂNE DE BASCHET

1 0

Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet, convocat statutar de presedintele FRB, Emilia-Carmen Tocala, si intrunit in format mixt in data de 05.05.2022, cu prezenta a 13 membri (6 membri au participat fizic la sedinta de la sediul FRB iar alti 7 membri au participat online pe zoom), a adoptat urmatoarele decizii:

1. Se aproba cu unanimitate de voturi includerea pe Ordinea de zi a unui nou punct referitor la informarea despre situatia Academiei Romane de Baschet (Statutul si Regulamentul de Organizare si Functionare) si a filialelor judetene ale acesteia. Cu scopul de a le inainta catre Comitetul Olimpic si Sportiv Roman pana in data de 15 mai, dupa ce FRB a primit aviz favorabil din partea FIBA pentru aplicarea proiectului de reforma administrativa al FRB la Comitetul International Olimpic, prin COSR, in programul DNSS (Dezvoltarea structurilor nationale sportive). Totodata, prin Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, FRB va solicita si sprijin prin programul ”Solidaritatea Olimpica” pentru ”Technical courses for coaches & scholarship”. Statutul ARB si Regulamentul de Organizare si Functionare ARB vor fi trimise spre aprobarea Consiliului Director pe e-mail in zilele urmatoare, precum si proiectul ”Technical courses for coaches & scholarship”.

2. Se aproba cu unanimitate de voturi Ordinea de zi a sedintei, asa cum a fost prezentata pe e-mail la convocarea Consiliului Director pentru data de 05.05.2022.

3. Se aproba cu unanimitate de voturi propunerile din sedinta reprezentantilor LNBM, din 20.04.2022, care a avut loc la Oradea, si includerea acestora in Regulamentele Specifice LNBM si CRM, pentru urmatoarele doua sezoane 2022-2023 si 2023-2024.

Pentru LNBM:

– 18 echipe participante (16 din LNBM, sezonul 2021-2022 plus 2 care promoveaza din Liga 1), impartite in doua conferinte:

Conferinta A este formata din noua echipe, care au ocupat urmatoarele locuri pentru play-off-ul din 2021-2022 – 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16 + o echipa din Liga 1

Conferinta B este formata din noua echipe, care au ocupat urmatoarele locuri pentru play-off-ul din 2021-2022 – 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15 + o echipa din Liga 1

– in prima faza se joaca dupa sistemul fiecare cu fiecare, tur-retur – total 16 meciuri pentru fiecare echipa

– pentru faza a doua, se formeaza doua grupe, 1-10 (primele cinci clasate din fiecare conferinta) si 11-18 (ultimele patru clasate din fiecare conferinta)

– in faza a doua, grupa 1-10, se intra cu punctele din meciurile directe din prima faza si mai joaca alte 10 meciuri, fiecare cu fiecare, tur-retur, cu echipele din cealalta conferinta

– in faza a doua, grupa 11-18, se intra cu punctele din meciurile directe din prima faza si mai joaca alte 8 meciuri, fiecare cu fiecare, tur-retur, cu echipele din cealalta conferinta

– dupa faza a doua, se stabileste play-off 1-8, echipele de pe locurile 9 si 10 nu mai joaca, iar echipele de pe locurile 11-18 vor juca play-out

– In play-off – primele doua tururi se joaca dupa sistemul 3 din 5 meciuri, urmand ca finala mare sa se joace dupa sistemul 4 din 7 meciuri iar finala mica dupa sistemul 3 din 5 meciuri. La meciurile duble se joaca cu o zi pauza intre meciuri (2-2-1 si respectiv finala mare 2-2-1-1-1)

– In play-out – se joaca dupa sistemul 3 din 5 meciuri in toate fazele. La meciurile duble se joaca cu o zi pauza intre meciuri (2-2-1).

– data de incepere a competitiei – ultima saptamana din luna septembrie, dupa incheierea FIBA EuroBasket 2022.

– fiecare echipa poate folosi cate 1 jucator naturalizat

– fiecare echipa poate avea maxim 6 jucatori straini pe L12

– fiecare echipa poate avea maxim 7 jucatori straini pe L18

– se mentine regula jucatorului cu ”pasaport de teren”. Se permite ca o echipa sa beneficieze de un singur jucator cu ”pasaport de teren”, dar nu se aplica regula U23 la acesta.

– Regula jucatorilor romani – in LNBM – cu cel putin 2 jucatori romani obligatoriu in primele doua sferturi si cu cel putin 1 jucator roman obligatoriu in ultimele doua sferturi (fara limita de varsta la jucatorii romani).

Pentru Cupa Romaniei, masculin – cu 2 jucatori romani pe teren pe toata durata jocului, dintre care unul obligatoriu este jucator U23.

– obligativitate ca echipele din LNBM sa aiba o echipa proprie inscrisa in CN U13/U14 (cu antrenor platit de echipa de seniori)

– taxa de inscriere si taxa de participare – urmeaza sa fie recalculate si aprobate intr-o sedinta viitoare a Consiliului Director.

Cupa Romaniei, masculin, se va juca fara capi de serie. Dupa stabilirea calendarului FIBA pentru echipele romanesti care participa in cupele europene se va stabili si sistemul si calendarul competitional pentru CRM.

– se mentine grila pentru taxa de formare

3. Se aproba cu unanimitate de voturi infiintarea competitiei Cupa Federatiei, masculin si feminin, care se va desfasura numai cu jucatori romani. Urmeaza sa fie stabilite si aprobate sistemul si calendarul competitional, in competitii urmand sa se acorde si prize-money (premii in bani) pentru jucatori. Este desemnata Comisia Tehnica, condusa de presedintele Florin Covaciu, sa faca propuneri catre Consiliul Director.

4. Se aproba cu unanimitate ca vicepresedintele FRB, dl. Mircea Cristescu, sa fie imputernicit sa realizeze organizarea conferintelor LNBM (Fiecare conferinta va avea cate 1 presedinte – ales de echipe – si un staff – cu secretar pentru fiecare conferinta, care se ocupa de problemele legate de televizari, marketing etc)

5. Se aproba cu unanimitate de voturi pentru LNBF:

– 12 echipe

– se joaca fiecare cu fiecare, tur-retur – 22 etape

– dupa prima faza, se obtin doua grupe – 1-8 si 9-12

– grupa 1-8 joaca play-off

– la grupa 9-12 se adauga alte sase echipe (tineret, U20, U18)

Sistemul si calendarul vor fi analizate si aprobate in urmatoarea sedinta CD.

La fel si pentru Cupa Romaniei, feminin.

6. Se aproba cu unanimitate de voturi ca perioada de inscriere pentru Liga Nationala de Baschet, masculin si feminin, sezonul 2022-2023, sa fie stabilita pentru 17 iulie – 31 iulie (pana la data de 17 iulie sa fie perioada de inscriere in LNB si pana in data de 31 iulie sa fie efectuata plata integrala a taxelor de inscriere).

7. Se aproba in unanimitate de voturi ca FRB si echipele din LNBM si LNBF sa se alature proiectului ”Spitale publice din bani privati”, prin semnarea unui parteneriat cu Fundatia Metropolis. Totodata, in cadrul aceluiasi proiect se va desfasura si Marsul micului baschetbalist cu ocazia Festivalului de Baby si Minibaschet, dar si a CN U12 outdoor.

8. Se aproba cu unanimitate de voturi conditiile de participare la Campionatul National outdoor U12 3×3, care va avea loc la Costinesti, in perioada 2-3 iulie 2022:

– Taxa de participare – 300 de lei / club

– Un club poate inscrie doua echipe

– In cazul in care un club doreste sa inscrie mai mult de doua echipe, atunci va plati o taxa suplimentara de participare de 300 lei / echipa.

9. Se aproba cu unanimitate de voturi Regulamentul pentru Festivalul de Baby si Minibaschet, Costinesti 2022, cu urmatoarele amendamente:

– pot participa si cluburi care nu sunt afiliate la FRB

– la pauza fiecarui meci (durata 10 minute), jucatorii ambelor echipe vor arunca cate o aruncare libera iar punctele marcate se adauga pe foaia oficiala de joc la inceputul SF3. In cazul in care echipele au o componenta inegala (mai putin de 12 jucatori), atunci antrenorul echipei adverse decide care jucatori din echipa cealalta vor executa aruncarile libere suplimentare pana la echilibrarea numarului de aruncari.

– se admite ca exceptie la regulile pentru antrenori, ca la cluburile neafiliate sa fie permis ca echipele sa fie conduse si de profesori de educatie fizica, chiar daca nu detin carnet de antrenor sau adeverinta.

– toate cosurile din actiune valoreaza 2 puncte iar aruncarea libera 1 punct (nu se puncteaza cu 3 puncte aruncarile de la mare distanta)

– nu vor fi sanctionate abaterile de 3 secunde, 5 secunde, 8 secunde si 24 secunde

– obligatoriu aparare om la om pe tot terenul atat la Festival, cat si la CN U12. Se aproba cu unanimitate de voturi desemnarea Comisiei Tehnice sa realizeze un Regulament pentru observatorii jocului de baschet (participa la elaborare si dl. Catalin Tanase). Observatorii jocului de baschet vor urmari la meciurile de juniori daca cerintele tehnice (aparare etc) sunt respectate.

10. Se aproba cu unanimitate de voturi Regulamentul Specific al Campionatului National outdoor U12, Costinesti 2022.

11. Se aproba cu unanimitate de voturi infiintarea Campionatului National indoor U12, care se va desfasura din sezonul 2022-2023 (din luna octombrie-noiembrie), cu joc de baschet 4×4.

12. Se aproba cu unanimitate de voturi licentierea campusurilor de pregatire de baschet organizate in Romania. Regulamentul de licentiere va fi elaborat de Comisia de Tineret, urmand sa fie aprobat in Consiliul Director, iar licentierea/acreditarea va fi aprobata de CCA si Departamentul Tehnic FRB.

13. Se aproba cu unanimitate de voturi criteriile de impartire a drepturilor TV pentru cluburile din LNBM – impartire in baza unui algoritm care tine de performantele realizate in sezon si de numarul de transmisii TV.

14. Se aproba cu unanimitate de voturi aplicarea prin COSR la programul ”Solidaritatea olimpica” – prin proiectul de reforma administrativa FRB, Academia Romana de Baschet, dar si prin programul de perfectionare a antrenorilor cu aplicare pentru ”Technical courses for coaches & scholarship”. Responsabili pentru proiectul Academia Romana de Baschet sunt desemnati domnii Dan Berceanu (Statut si ROF) si Alin Saftel (platforma electronica). Responsabili pentru programul de perfectionare a antrenorilor sunt desemnati domnii Dan Berceanu si Dan Calancea (chestionarele si accesarea proiectului in cadrul programului ”Solidaritatea olimpica”).

15. Se aproba cu unanimitate de voturi ca domnii Catalin Burlacu si Traian Racu sa faca parte din corpul comisarilor FRB, in urma rezultatelor obtinute la testari.

16. Se aproba cu unanimitate de voturi ca, la solicitarea DIGI SPORT, in cazul in care nu va mai fi cazul sa se desfasoare meciurile 3 din prima faza a play-off-ului LNBM, atunci primele doua meciuri din faza a doua sa se desfasoare astfel: o semifinala in zilele de 11 si 13 mai, cea de-a doua semifinala in zilele de 12 si 14 mai.

17. Se respinge memoriul inaintat de CSM Ploiesti. Se respecta regulamentul in vigoare si nu se acorda dispensa de la reguli si sanctiuni jucatorului Iancu Daniil Odysseas.

18. Urmare a demisiei doamnei Alina Moanta din functia de presedinte al Colegiului Central al Antrenorilor, din motive personale, se aproba cu unanimitate de voturi ca domnul Dan Berceanu sa fie numit presedinte interimar al Colegiului Central al Antrenorilor.