DECIZII DE ULTIMĂ ORĂ ALE CONSILIULUI DIRECTOR AL FEDERAȚIEI ROMÂNE DE BASCHET

Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet, convocat statutar de presedintele FRB, Emilia-Carmen Tocala, a adoptat urmatoarea decizie ca urmare a raspunsului primit prin corespondenta pe e-mail in data de 8 iulie 2022 de la 13 membri:

1. Aproba cu unanimitate de voturi tabelul de impartire a sumelor cuvenite echipelor din LNBM in urma contractului de cesionare a drepturilor TV cu partenerul RCS&RDS, in baza unor criteriilor aplicate si prezentate. Suma aferenta sezonului 2021-2022 din contractul de cesionare a drepturilor TV este impartita in baza unor criterii aplicate si in sezoanele precedente, in functie de numarul de meciuri transmise, dar si de performantele obtinute de fiecare echipa in LNBM si CRBM, sezonul 2021-2022.

Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet, convocat statutar de presedintele FRB, Emilia-Carmen Tocala, a adoptat urmatoarea decizie ca urmare a raspunsului primit prin corespondenta pe e-mail in data de 9 iulie 2022 de la 13 membri:

1. Aproba cu unanimitate de voturi inceperea demersurilor catre Ministerul Sportului pentru acordarea titlului de sportiv de inalta performata unor sportive, componente ale lotului national de baschet 3×3, in vederea eliberarii unui Ordin de ministru necesar pentru acordarea de indemnizatii lunare, conform HG 1447. Se va face solicitarea catre Ministerul Sportului pentru urmatoarele sportive:

Stoenescu Ancuta Violeta – a obtinut locul 7 la JO Tokyo 2020; in ciclul olimpic aflat in derulare, s-a calificat la turneul final al 3×3 World Cup si s-a calificat la turneul final 3×3 Europe Cup, in proba olimpica de baschet 3×3.

Ursu Sonia Lee – a obtinut locul 7 la JO Tokyo 2020; in ciclul olimpic aflat in derulare, s-a calificat la turneul final al 3×3 World Cup si s-a calificat la turneul final 3×3 Europe Cup, in proba olimpica de baschet 3×3.

Podar Alina – in ciclul olimpic aflat in derulare, s-a calificat la turneul final al 3×3 World Cup si s-a calificat la turneul final 3×3 Europe Cup, in proba olimpica de baschet 3×3.

Virjoghe Anamaria – in ciclul olimpic aflat în derulare, s-a calificat la turneul final al 3×3 World Cup si s-a calificat la turneul final 3×3 Europe Cup, in proba olimpica de baschet 3×3.

Fota Bianca – in ciclul olimpic aflat în derulare, s-a calificat la turneul final al 3×3 Europe Cup, in proba olimpica de baschet.

Teodora Manea – in ciclul olimpic aflat în derulare, s-a calificat la turneul final al 3×3 Europe Cup, in proba olimpica de baschet.

Sonia Cazacu – in ciclul olimpic aflat în derulare, s-a calificat la turneul final al 3×3 Europe Cup, in proba olimpica de baschet.

Mititelu Andreea – in ciclul olimpic aflat în derulare, s-a calificat la turneul final al 3×3 Europe Cup, in proba olimpica de baschet.



Astfel, la propunerea Consiliului Director, FRB va demara procedurile pentru solicitarea de acordare a titlului de sportiv de inalta performanta, prin Ordin al ministrului sportului, in vederea acordarii indemnizatiilor lunare sportivelor mai sus mentionate, care indeplinesc conditiile impuse de HG 1447.