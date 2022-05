DECIZIE FINALĂ ÎN CAZUL NAȚIONALELOR DE BASCHET 3X3 OUTDOOR

1 0

La sugestia mai multor structuri sportive participante la Festivalul de Baby si Minibaschet, Costinesti 2022, de a devansa competitia nationala de baschet 3×3 cu o saptamana, din motive financiare si administrative, Federatia Romana de Baschet anunta, la propunerea departamentelor si comisiilor de specialitate, ca intrecerile Campionatului National U12 outdoor de baschet 3×3, editia 2022, se vor desfasura, in perioada 25-26 iunie, pe terenurile bazei BTT Costinesti. Toate conditiile anuntate initial raman neschimbate.

Reamintim ca la sedinta Consiliului Director, intrunit in data de 05.05.2022, au fost aprobate urmatoarele:

CONDITII DE PARTICIPARE CN U12 outdoor 3×3, editia 2022

– pot participa copii nascuti in 2010 si mai mici

– fiecare club poate participa cu 2 sau mai multe echipe

– fiecare echipa va fi formata din 4 jucatori

– sportivii trebuie sa fie legitimati la FR Baschet, cu vizele la zi (viza anuala FRB si viza medicala valabila)

TAXA DE PARTICIPARE la CN U12 outdoor 3×3: 300 lei/club pentru 2 echipe

In cazul in care un club doreste sa inscrie mai mult de 2 echipe in competitie, atunci va plati o taxa suplimentara de participare de 300 lei/echipa (ex: pentru 3 echipe inscrise de acelasi club se va achita suma de 600 lei etc)

Data limita pentru depunerea cererilor de inscriere in CN U12 outdoor, masculin si feminin, baschet 3×3, editia 2022, este de 16.06.2022.

Cererile de inscriere pot fi descarcate de pe site-ul FRB si trebuie trimise la adresa de email andrei.ioan@frbaschet.ro sau ioana.antonescu@frbaschet.ro

Pentru legitimarea sportivilor, dosarele vor contine: cerere de legitimare, copie certificat de nastere si 2 poze tip buletin pe hartie foto.

Pentru Campionatul National U12 outdoor de baschet 3×3, la sedinta tehnica organizata inaintea inceperii competitiei, se vor prezenta legitimatiile sportivilor participanti, cu viza anuala pentru sezonul 2021-2022, viza medicala valabila pentru toata perioada competitiei.

Sedinta tehnica se va desfasura in data de 25 iunie 2022, locatia si ora de desfasurare vor fi anuntate in timp util.

Tragerea la sorti pentru CN U12 outdoor de baschet 3×3 va avea loc in cadrul sedintei tehnice, inainte de inceperea competitiei.

La finalul competitiei gazduite de baza BTT Costinesti se va acorda titlul de “Campion National outdoor U12 3×3, editia 2022.”

Structurile sportive afiliate care au datorii fata de Federatia Romana de Baschet nu vor fi inscrise in competitii.