Debut perfect pentru România în drumul spre FIBA Women’s EuroBasket 2027!

Echipa națională feminină de baschet, condusă de târgovișteanul Cătălin Tănase, a început campania cu o victorie superbă la Limassol – 75–62 în fața Ciprului!

„Fetele au arătat unitate, determinare și spirit de echipă. E doar începutul, dar un început promițător!”, a declarat antrenorul Cătălin Tănase după meci.

Cele mai bune marcatoare: Ana Virjoghe (12p), Katy Armanu (11p), Ștefania Cătinean (10p), Gabriela Irimia (10p).

Un joc colectiv excelent și o demonstrație de caracter din partea tricolorelor!

Următorul test: Polonia – România, sâmbătă, ora 19:00.

Hai, România!