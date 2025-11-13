Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Debut perfect pentru România în drumul spre FIBA Women’s EuroBasket 2027!

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Echipa națională feminină de baschet, condusă de târgovișteanul Cătălin Tănase, a început campania cu o victorie superbă la Limassol – 75–62 în fața Ciprului! 

 „Fetele au arătat unitate, determinare și spirit de echipă. E doar începutul, dar un început promițător!”, a declarat antrenorul Cătălin Tănase după meci.

 Cele mai bune marcatoare: Ana Virjoghe (12p), Katy Armanu (11p), Ștefania Cătinean (10p), Gabriela Irimia (10p).
 Un joc colectiv excelent și o demonstrație de caracter din partea tricolorelor!

Următorul test: Polonia – România, sâmbătă, ora 19:00.
Hai, România! 

