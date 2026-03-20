Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Debut de foc pentru  Chindia Târgoviște în play-off-ul Ligii 2

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

 Chindia Târgoviște începe lupta pentru promovare cu un meci dificil, în deplasare, împotriva formației FC Voluntari, în prima etapă a play-off-ului din Liga II.

Partida, programată sâmbătă, 21 martie 2026, reprezintă un test important pentru târgovișteni, care își propun un start pozitiv în faza decisivă a sezonului. Cu un parcurs solid în sezonul regulat, Chindia intră în play-off cu încredere și ambiția de a reveni pe prima scenă a fotbalului românesc.

Meciul de la Voluntari se anunță unul echilibrat, între două echipe cu experiență și obiective similare. Pentru Chindia, fiecare punct contează în economia clasamentului, iar un rezultat bun în deplasare ar putea cântări decisiv în lupta pentru promovare.

Suporterii roș-albaștri așteaptă cu interes evoluția favoriților, convinși că echipa are forța de a face un play-off solid și de a readuce entuziasmul pe stadionul din Târgoviște.

Startul e aproape, iar miza este uriașă: promovarea! 

Foto : Chindia Târgoviștea 

Articolul precedent
CJRAE Dâmbovița lansează proiectul „SucCES” pentru sprijinirea copiilor cu cerințe educaționale speciale
Articolul următor
Incendiu de vegetație uscată, 7 hectare afectate
Roxana - Ionela Botea
LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

Patriarhia Română avertizează asupra fraudelor online care folosesc numele Bisericii

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Patriarhia Română atrage atenția asupra apariției pe rețelele de...

Transportul public local din Târgoviște a trecut printr-o schimbare majoră în ultimii ani

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
A  devenint un exemplu de modernizare la nivel regional....

Sancțiuni mai dure pentru nerespectarea normelor de securitate la incendiu

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Noi măsuri mai stricte au intrat în vigoare odată...

Depunerea documentațiilor la ISU Dâmbovița se face exclusiv online, începând cu 18 martie 2026

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Începând cu data de 18 martie 2026, procedura de...

News

© 2023 Ziarul Dâmbovița