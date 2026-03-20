Debut de foc pentru  Chindia Târgoviște în play-off-ul Ligii 2

Chindia Târgoviște începe lupta pentru promovare cu un meci dificil, în deplasare, împotriva formației FC Voluntari, în prima etapă a play-off-ului din Liga II.

Partida, programată sâmbătă, 21 martie 2026, reprezintă un test important pentru târgovișteni, care își propun un start pozitiv în faza decisivă a sezonului. Cu un parcurs solid în sezonul regulat, Chindia intră în play-off cu încredere și ambiția de a reveni pe prima scenă a fotbalului românesc.

Meciul de la Voluntari se anunță unul echilibrat, între două echipe cu experiență și obiective similare. Pentru Chindia, fiecare punct contează în economia clasamentului, iar un rezultat bun în deplasare ar putea cântări decisiv în lupta pentru promovare.

Suporterii roș-albaștri așteaptă cu interes evoluția favoriților, convinși că echipa are forța de a face un play-off solid și de a readuce entuziasmul pe stadionul din Târgoviște.

Startul e aproape, iar miza este uriașă: promovarea!

