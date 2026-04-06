De miercuri, lacul de agrement își redeschide porțile pentru distracție și relaxare la Târgoviște.

Primarul Daniel Cristian Stan a anunțat că lacul de agrement, cu o suprafață de aproximativ 5 hectare, situat în parcul din vecinătatea Complexul Turistic de Natație Târgoviște, este pregătit pentru redeschidere, iar începând de miercuri, târgoviștenii se vor putea bucura din nou de plimbări pe apă.

Potrivit edilului, în această perioadă sunt aduse bărcile și hidrobicicletele, urmând ca întreaga zonă să fie disponibilă pentru agrement începând de la mijlocul săptămânii. Proiectul reprezintă una dintre cele mai apreciate investiții dedicate timpului liber, mai ales în sezonul cald, fiind frecventat de familii, tineri și copii.

Lacul de agrement, întins pe o suprafață generoasă, a devenit în ultimii ani un punct important de atracție pentru comunitate, completând oferta de relaxare din zona Complexului de Natație. Spațiul verde amenajat în jurul lacului, aleile pentru plimbare și zonele de relaxare transformă locul într-un cadru ideal pentru petrecerea timpului liber în aer liber.

Vizitatorii vor avea la dispoziție:

plimbări cu bărcile pe lac

hidrobiciclete pentru familii și grupuri

zone verzi pentru relaxare

alei pentru plimbări și activități recreative

Deschiderea lacului vine într-un moment potrivit, odată cu încălzirea vremii și apropierea sezonului de primăvară, când tot mai mulți târgovișteni aleg să petreacă timp în aer liber. Zona din jurul Complexului de Natație a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai frecventate din municipiu, oferind alternative moderne de recreere.

Autoritățile locale mizează pe faptul că, odată cu redeschiderea lacului, întreaga zonă va deveni din nou un punct de atracție important, contribuind la creșterea calității vieții și la dezvoltarea activităților de agrement din municipiu.

Astfel, începând de miercuri, târgoviștenii sunt invitați să profite de vremea frumoasă și să se bucure de plimbări pe lac, relaxare în natură și distracție pentru toate vârstele.