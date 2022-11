De ce este Germania raiul bautorilor de cafea?

0 0

Foto: rennen.ro

Care este cea mai interesanta tara din Europa? Cei mai multi turisti plaseaza Germania pe prima pozitie din top

Aceasta tara vest-europeana, cu o istorie in valoare de peste 2 milenii, care se intinde de la vechile triburi germanice pana in zilele noastre, ramane in fruntea a ceea ce este cool si modern in Europa, de la muzica la arta la normele culturale.

Fie ca este vorba de muzica techno sau de cultura lor inegalabila a berii, germanii stiu sa se distreze si sa arate bine facand asta. Ei au fost multa vreme inovatori si au depasit limite intr-o gama larga de domenii si discipline, de la fabricarea de masini la arhitectura.

Dar a fi cool nu inseamna doar ceea ce este la moda. Este, de asemenea, despre a avea un puternic sentiment de identitate, a-ti aminti trecutul in timp ce privesti spre viitor si a creste si a te schimba constant pentru a deveni versiuni mai bune ale tale. Si Germania face toate acestea si multe altele.

Daca vrei sa ajungi usor in Germania, in cele mai bune conditii, cea mai buna optiune este sa alegi transport cu microbuzul Romania Germania, din oferta RENNEN. Periodic beneficiezi de reduceri si facilitati si in plus, poti merge direct de la o adresa la alta fara sa pierzi timp pe drum catre autogari sau sa cauti mijloace de transport in Germania pentru a merge la locul in care esti cazat.

Cultura cafelei prospera aici

Germanii sunt la fel de pasionati de ceasca lor zilnica de carea ca si italienii si sunt unii dintre cei mai mari bautori de cafea din lume. Cunoscuta sub numele de kaffee, dragostea Germaniei pentru boabele de cafea dateaza de la sfarsitul anilor 1600 si 1700, cand cafeaua era servita in timpul conversatiilor si dezbaterilor in saloane de lux si cafenele pentru clasa superioara, inainte de a deveni disponibila pe scara larga in anii 1800.

Acea traditie a evoluat in modernul kaffee und kuchen (cafea si prajitura) sau Kaffeeklatsch, ce inseamna cafea si conversatie, in care va intalniti cu prietenii si familia pentru a discuta la o cafea si prajituri.

Germania gazduieste, de asemenea, una dintre cele mai bune selectii de cafea de specialitate din lume. Berlinul, in special, este un centru pentru prajitoarele de cafea si cafenelele precum The Barn, care se aprovizioneaza in mod sustenabil boabe din regiunile de cafea de top din lume si le prajesc cu dragoste la fata locului. Cafeaua prajita in Germania si-a dezvoltat o reputatie pentru nivelul sau de prajire bland si moale.

In timp ce cafeaua prin picurare este una dintre metodele preferate de preparare, germanilor le place, de asemenea, sa-si pregateasca cafeaua cu ingrediente dulci. Doua dintre cele mai populare retete de cafea dulce sunt Pharisäer, preparat cu rom si frisca si Eiskaffee, care este o cafea amestecata cu inghetata de vanilie.

Prin urmare, daca esti un pasionat de cafea si vrei sa descoperi noi destinatii in care sa te bucuri de cele mai savuroase cafele, Germania sigur se afla pe lista ta. Pentru a savura o cafea delicioasa alaturi de prieteni, poti opta pentru transport de grup cu microbuzul Romania – Germania. Astfel, beneficiezi de reduceri de pret si de o calatorie confortabila catre una dintre cele mai populare tari din Europa.