De astăzi, autobuzele electrice circulă în Târgoviște și zona metropolitană

Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, alături de Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, au marcat un moment de referință pentru transportul public local.

Primele autobuze electrice vor circula, începând de mâine, pe străzile din Târgoviște și în zona metropolitană, reprezentând un pas important către un transport modern, ecologic și eficient.

Reamintim că Primăria Municipiului Târgoviște derulează contractul de furnizare în cadrul investiției

„Modernizarea transportului public la nivelul zonei urbane funcționale Târgoviște prin achiziția de autobuze ecologice – etapa I”, care include:

21 autobuze electrice de capacitate mare (12 m);

21 stații de încărcare lentă, amplasate la autobază;

7 stații de încărcare rapidă, amplasate pe traseu.

Cele 21 de autobuze sunt model BYD K9UD, cu lungimea de 12 metri, podea complet coborâtă și o capacitate de transport de 80 de pasageri (dintre care 33 pe scaune). Acestea sunt dotate cu facilități pentru accesul persoanelor cu dizabilități, sisteme de climatizare și încălzire, sisteme de informare și numărare a călătorilor, precum și echipamente de supraveghere video și management al vehiculelor.

Valoarea contractului este de 56.665.555,60 lei (fără TVA), finanțarea fiind asigurată din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta C10 – Fondul Local, Obiectivul de investiții I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public.

Un pas important spre un oraș mai curat și un transport public modern!