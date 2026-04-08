DARURI PASCALE PENTRU TINERII DINTR-O INSTITUȚIE SOCIALĂ DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

În apropierea marelui praznic al Învierii Domnului, cei șase tineri îngrijiți în cadrul Apartamentului social de tip familial „Sf. Ier. Nicolae”, aparținând Centrului Diaconal Casa Creștină, au primit marți, 7 aprilie 2026, daruri pascale menite să le aducă bucurie și speranță.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, beneficiarii centrului au primit articole noi de îmbrăcăminte și încălțăminte, adaptate nevoilor lor, într-un moment festiv ce a subliniat grija constantă a Bisericii față de cei aflați în situații vulnerabile.

Darurile au fost oferite de Pr. Cristian Oancea, Consilier social filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Târgoviștei, care a transmis tinerilor mesajul de binecuvântare și de încurajare al Înaltpreasfinției Sale.

Acțiunea se înscrie în programul social filantropic derulat permanent de Arhiepiscopia Târgoviștei, prin care sunt sprijiniți copii, tineri și familii aflate în dificultate, reafirmând vocația Bisericii de a transforma credința în fapte concrete de solidaritate și filantropie.