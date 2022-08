DAN PETRESCU, SCANDAL MONSTRU ÎN TIMPUL MECIULUI CHINDIA-CFR CLUJ

1 0

Tensiune mare în repriza secundă a meciului dintre Chindia și CFR Cluj, care poate fi urmărit Live Video Online pe prosport.ro.

Dan Petrescu a făcut o criză de nervi după ce echipa sa a rămas în zece oameni și a fost eliminat, în cele din urmă. Tehnicianul a fost cu greu calmat de Cristian Panin, înainte de a pleca de lângă banca de rezerve. Yeboah a văzut cartonașul roșu în minutul 66, la scorul de 2-0 pentru cei de la CFR Cluj.

Dan Petrescu a trăit la intensitate maximă și duelul cu Chindia, în care CFR Cluj a ajuns să joace în dublă inferioritate numerică.

În cele din urmă, CFR Cluj a mai pierdut un jucător, pe Debeljuh, tot eliminat, dar Chindia nu a avut forța să revină spectaculos și să evite înfrângerea.

„Cel mai important e că am câștigat un meci greu, cu multe evenimente. Am crezut până la capăt că putem câștiga. Încă mai am poftă să joc, altfel nu aș mai fi fost pe teren. Mai pot să joc și mă antrenez zi de zi ca să dau totul pentru această echipă. Eu mă antrenez zi de zi și speră să o fac cât mai bine. E un sport de contact și se mai întâmplă astfel de lucruri. Asta e, ăsta e fotbalul, mergem înainte. Această victorie de dă moral, sper să câștigăm (n.r. în Conference League) și să ne calificăm pentru că avem nevoie de acest lucru”, a spus Ovidiu Hoban după Chindia – CFR Cluj, scor 0-2.

Pentru CFR Cluj urmează meciul capital cu Șahtior Soligorsk, din turul al treilea preliminar al Conference League. În tur, scorul a fost 0-0.

După meciul de la Ploiești, Dan Petrescu a refuzat să meargă la interviuri. Antrenorul lui CFR Cluj s-a fotografiat cu câțiva copii prezenți la stadion, iar ulterior s-a urcat în autocar.

Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, care a considerat nedreaptă eliminarea lui Yeboah, a explicat că Dan Petrescu se grăbea să prindă avionul. „Probabil că se pierdea avionul, dar interviurile trebuie date. Acum, eu nu sunt cu ei pentru că am COVID. Eu sunt covidat. Sunt foarte bine, dar pozitiv”, a spus Cristi Balaj, la Orange Sport.

Dan Petrescu ar urma să fie suspendat pentru cel puțin două etape, astfel că nu va putea sta pe bancă la duelurile cu FC Botoșani și FC Hermannstadt.