DÂMBOVIȚEANUL VALENTIN MIHĂILĂ, DOUĂ GOLURI PENTRU ROMÂNIA ÎN REMIZA CU ELVEȚIA

ELVEȚIA – ROMÂNIA 2-2 (Amdouni 28, 41 / Mihăilă 89, 90+2)

ELVEȚIA: 1. Sommer – 2. Fernandes, 4. Elvedi, 5. Akanji, 13. Rodríguez – 10. Xhaka-cpt., 6. Zakaria (15. Sow, 75), 8. Freuler – 23. Shaqiri, 7. Amdouni (9. Seferović, 59), 17. Vargas (11. Steffen, 75). Selecționer: Murat Yakin

Rezerve: 12. Mvogo, 21. Kobel – 3. Garcia, 14. Zuber, 16. Bislimi, 18. Zesiger, 19. Zeqiri, 20. Aebischer, 22. Schär

ROMÂNIA: 12. Moldovan – 4. Manea, 5. Nedelcearu, 15. Burcă, 3. Drăgușin, 23. Sorescu – 11. Hagi (13. Mihăilă, 58), 22. Screciu, 10. Stanciu-cpt., 19. Coman (21. Moruțan, 58) – 7. Alibec. Selecționer: Edward Iordănescu

Rezerve: 1. Târnovanu, 16. Aioani – 2. Țicu, 6. Băluță, 8. Cicâldău, 9. Pușcaș, 14. M. Marin, 17. Rus, 18. Olaru, 20. Man.

Reprezentativa României a remizat cu Elveţia, la Lucerna, scor 2-2, în Grupa I de calificare la Campionatul European din 2024, meci în care elveţienii au condus cu 2-0. Jucătorul Ianis Hagi a declarat, luni seară, că echipa naţională a demonstrat că are încredere şi a demonstrat că nu cedează. Fostul căpitan al echipei naţionale Gheorghe Popescu a declarat, luni seară, că tricolorii au făcut două meciuri dezastruoase cu Kosoo şi Elveţia şi a fost critic la adresa selecţionerului Edward Iordănescu. Mijlocaşul elveţian Denis Zakaria a declarat, luni seară, după meciul cu România, scor 2-2, că nu înţelege cum a pierdut echipa sa două puncte, deşi a condus cu 2-0 şi a avut ocazii. Edward Iordănescu, selecţionerul echipei naţionale a României, nu este de acord cu contestatarii jocului naţionalei. El crede că România este pe drumul cel bun.

Valentin Mihăilă, originar din Finta, autorul celor două goluri ale României în meciul cu Elveţia de luni, scor 2-2, le cere românilor să aibă încredere în echipa naţională şi să nu-i mai critice pe jucători dect când aceştia o merită.

„Am jucat destul de slab dar cu toţii ştim că Elveţia este o forţă a Europei, se califică la Campionate Mondiale şi Europene, iar în a doua repriza am prins încredere. Probabil ca s-au mai relaxat puţin şi apoi am prins noi al doilea gol şi am reuşit să egalăm. Dar cum am spus, şi vreau să fac aşa… să dau un semn, pentru că… suntem o echipă mică, cum spun toţi. Aveţi încredere în noi pentru că alţii nu aveţi. Dacă aveaţi alţii, de ce nu chemaţi alţii? Credeţi în noi pentru că dacă n-am fi noi, ar fi alţii şi poate… Vreau să aveţi încredere în noi pentru că până la urmă toţi vrem să ne calificăm la Euro şi toţi ne bucurăm dacă suntem la Euro. Nu ne mai criticaţi. Am auzit critici pentru că ne-am bucurat că s-a anulat golul. Dar ce vroiaţi să facem? Să plângem? Dacă dădeam noi un gol era 1-0 pentru noi şi câştigam noi! Ce-aţi vrea să facem să nu ne bucurăm că se anulează golul? N-am înţeles treaba asta.

Când am intrat, Mister mi-a spus să iau acţiuni individuale, pentru că asta mă reprezintă şi să am încredere pentru că putem marca. Până la urmă s-a dovedit că a fost ok această alegere.