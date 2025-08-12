DÂMBOVIȚEANUL OCTAVIAN POPESCU, OUT PENTRU EUROPA

Octavian Popescu (22 de ani) a fost titular pentru FCSB la înfrângerea de pe teren propriu cu Unirea Slobozia, scor 0-1, în etapa a 5-a a SuperLigii.

Octavian Popescu a jucat 57 de minute cu Unirea Slobozia, după care a fost înlocuit cu Malcom Edjouma. După meci, patronul Gigi Becali (67 de ani) a anunțat că la următorul meci al echipei, mijlocașul nu va mai fi în primul 11 și și-a motivat decizia.

Joi, de la ora 21:00, FCSB o înfruntă pe Drita, în manșa secundă a turului trei preliminar din Europa League. În prima manșă, FCSB s-a impus cu 3-2 în fața kosovarilor.

”(n.r. despre Octavian Popescu) Nu îmi mai permit, eu vreau jucători de război. Ăsta e meci de calificare (n.r. cu Drita). Olaru chiar dacă nu a mai jucat, chiar dacă mai greșește, dar aleargă mult, dă război. Mi-am dat seama că George e prea firav, ca să joci cu el nu trebuie să mai dea mingea la adversar. După ce că n-ai putere, mai dai și mingile la adversar, nu poți să faci așa”, a spus Gigi Becali, la Fotbal Club.