DÂMBOVIȚEANUL DANIEL POPA NU SE MAI OPREȘTE DIN MARCAT

După ce a plecat de la campioana României, atacantul a spus exact ceea ce crede despre perioada pe care a petrecut-o sub comanda lui Elias Charalambous. Spre surprinderea lor, fotbalistul a declarat că nu a fost afectat de lucrurile pe care latifundiarul din Pipera le-a spus despre el.

„Eu cred că a fost o perioadă bună la FCSB. Chiar dacă nu am reușit să mă impun și să marchez foarte multe goluri, per total a fost o experiență bună. Am jucat la campioana României, am întâlnit jucători foarte buni și cred că a fost o experiență bună care m-a ajutat foarte mult în viață.

Rămân cu câștigarea Supercupei, cu prieteniile de acolo, cu amintirile frumoase, cu meciurile din Europa. Chiar mă bucur că au parcursul acesta, merită și sper să ajungă cât mai departe.

Nu m-au afectat criticile patronului. Nu cred că a spus ceva rău de mine. Este patronul echipei, bagă foarte mulți bani și am fost respectat cât am fost acolo. Să fiu sincer, nu am fost chiar atât de criticat. Au fost alți jucători mult mai criticați decât mine”, a declarat Daniel Popa, conform PrimaSport.

Daniel Popa nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor după ce a fost transferat la FCSB. Singurele două goluri pe care atacantul le-a reușit în tricoul campioanei României au fost cele din meciul contra celor de la Virtus, formație de amatori din San Marino, în primul tur preliminat din UEFA Champions League.

Astfel, în perioada de mercato din iarnă, Gigi Becali a decis să renunțe la serviciile atacantului care a jucat de-a lungul carierei și pentru Dinamo București. Astfel, Daniel Popa s-a transferat în liga a doua a Turciei.