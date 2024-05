DÂMBOVIȚEANUL DANI POPA AJUNGE LA FCSB

Daniel Popa (28 de ani) este noul jucător al celor de la FCSB. Radu Constantea a dezvăluit că U Cluj și campioana României au bătut palma pentru atacant.

După David Kiki, Gigi Becali a rezolvat al doilea transfer al verii. Patronul FCSB a bătut palma cu U Cluj pentru ”eliberarea” lui Daniel Popa. Ex-atacantul lui Dinamo a fost numit de Gigi Becali drept ”pariul meu”. Popa a fost unul dintre oamenii de bază ai lui U Cluj în acest sezon. Cu 11 goluri și 5 pase decisive în 36 de meciuri, atacantul i-a atras atenția lui Gigi Becali, care a recunoscut că îl urmărește încă din timpul în care îmbrăca tricoul lui Dinamo.

Radu Constantea a dezvăluit că U Cluj și FCSB s-au înțeles pentru transferul jucătorului, a cărui clauză era de 300 de mii de euro.

”La Daniel e o situație diferită, pentru că pe el nu ne putem baza în baraj, are o problemă musculară. Din punctul nostru de vedere, are o clauză de reziliere de 300.000 de euro. FCSB s-a înțeles cu jucătorul și în această seară s-au înțeles și cluburile pentru această clauză, de 300.000. Este o pierdere.

Da, e un acord de principiu. E o șansă și pentru jucător, și-a făcut datoria față de noi”, a spus Radu Constantea, la Digi Sport.

Înaintea anunțului venit din partea președintelui lui U Cluj, Gigi Becali a dezvăluit că a discutat cu reprezentanții jucătorului și că trecerea acestuia la FCSB este ca și rezolvată.

”Cu Daniel Popa deja am negociat, doar trebuie să vorbim cu clubul. Dacă are o clauză, impresarul jucătorului poate să … nu am luat legătură cu jucătorul, am vorbit cu impresarul. Popa este pariul meu, o să vedeți. Nu costă mult, e pariul meu. Mie îmi placea de Popa de când era la Dinamo”, a spus Gigi Becali.