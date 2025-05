DÂMBOVIȚEANUL COSMIN MATEI, IMPLICAT ÎNTR-UN SCANDAL CU DORINEL MUNTEANU

Cosmin Matei (33 de ani) a fost considerat unul dintre liderii ”puciștilor” din vestiar, care au dus la îndepărtarea lui Dorinel Munteanu (56 de ani) de la Sepsi. Mijlocașul ardelenilor s-a declarat dezamăgit de declarațiile fostului mijlocaș și a explicat situația, după succesul, 2-0, cu Botoșani, scrie iamsport.ro.

Această victorie a venit la timp pentru Sepsi, care a luat o opțiune bună pentru salvarea de la retrogradare, într-un final încins de campionat.

”A fost un meci cu încărcătură mare, ne bucurăm că am câștigat după o serie incredibil de lungă. Avem șanse reale să ne menținem până la final, să ieșim din această situație grea, sper să ne fie învățătură de minte. Ne bucurăm că am arătat mai bine, nu vreau să vorbesc despre trecut, mai avem un meci, trebuie să menținem echipa în prima ligă. Jucăm puțin mai aproape de ce putem noi, s-a văzut că am arătat mai bine.

Nu vreau să vorbesc rău de domnul Dorinel Munteanu, cu toți am fost receptivi la venirea dânsului, am muncit cum nu o făcusem niciodată până acum. Dar nu a mers, ne-am pierdut din încredere, dar nu noi am influențat decizia patronului. Nu este clubul meu, să iau eu o decizie. Îmi pare rău că a zis asta, nimeni nu s-a dat în spate la un antrenament, a fost dorință, putință, dar nu ne-au ajutat rezultatele. Acum trebuie să îndreptăm situația, eu am credință mare că o putem scoate la capăt. Eu am mai trecut prin asta cu Dinamo, nu s-a gestionat bine, sper acum să fie altfel”, a comentat fotbalistul târgoviștean.

”Echipa a jucat ce am vrut eu, am avut ocazii, dar când mingea nu vrea în poartă, e dificil. La pauză băieții erau frustrați, am vorbit cu ei, am lămurit ce avem de făcut. Au toate calitățile, dar nu au câștigat meciuri și atunci nu mai crezi în munca ta, ești nesigur. După gol, echipa a fost mult mai relaxată.

Când am venit, am văzut că se primiseră multe goluri, acesta a fost principalul obiectiv, să nu mai luăm gol. Jucătorii au muncit, Botoșani cred că a avut o ocazie. Dacă pierdeam, era rău, dar acum viața e mai ușoară, putem dormi mai liniștiți. Cea mai mare problemă la Sepsi este că nu este o echipă construită să lupte la retrogradare, cred că toți se simțeau mai buni. Le-am spus să ne trezim la realitate, iar realitatea este că suntem în pericol de retrogradare. Nu are rost să vorbim de probleme, astea le vom rezolva apoi,

Am fost surprins când m-a sunat domnul Dioszegi că nu are antrenor și să îi ajut. Am zis că vin, dar am nevoie de o echipă care să mă asculte, am vorbit cu jucătorii, au priceput că dacă retrogradează le va fi greu, Nu am adus psiholog, eu sunt psiholog. Trebuie să găsești cu ce poți să îi faci să revină la forma lor. Eu am experiențe cu echipe cu probleme, care erau mai bune decât ce arătau. Trebuie să poți arăta drumul, să îi faci să fie încrezători. Asta am făcut, au văzut că au conducător pe care să îl urmeze. Timpul e adversarul meu, mai avem o săptămână până la finală. Și aici era o finală, una foarte importantă, pe teren propriu. Presiunea era mare, le-am zis la băieți că totul e în mâinile lor. Am muncit mai mult la mental”, a fost analiza antrenorului Csaba Laszlo.