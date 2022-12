DÂMBOVIȚEANCA ANAMARIA VÎRJOGHE, DIN NOU PRINTRE PRINCIPALELE MARCATOARE ALE ROMÂNIEI

Reprezentativa feminină de baschet a Romaniei a fost invinsa la Reykjavik, de selectionata similara a Islandei, dupa un meci in care Acvilele au reusit sa controleze jocul in mare parte dar au cedat initiativa in ultimele trei minute de joc, astfel ca gazdele s-au impus cu scorul de 68-58 (15-15, 12-17, 19-18, 22-8). In urma acestui rezultat, Romania ocupa locul patru in Grupa C si mai are de disputat doua partide in cadrul celei de treia ferestre continentale, in februarie 2023, cand va da ochii din nou cu selectionatele Spaniei si Ungariei.

Arena Laugardslsholl din Reykjavik a gazduit, in aceasta seara, confruntarea dintre selectionatele feminine ale Islandei si Romaniei, partida contand pentru runda a IV-a din cadrul Grupei C a FIBA Women’s EuroBasket 2023 Qualifiers. Cum marea batalie pentru calificarea la turneul final continental este pierduta, Spania si Ungaria fiind deja mari favorite in aceasta cursa, disputa cu Islanda era mai mult o chestiune de palmares si orgoliu, mai ales ca in tur Acvilele s-au impus cu 65-59. Asadar, dupa esecul suferit in fata puternicei nationale a Ungariei, Acvilele pregatite de antrenorii Dan Calancea si Alina Serban au plecat sambata spre Reykjavik cu gandul de a sterge cu buretele evolutia modesta de la Timisoara cu ajutorul unei victorii in actuala campanie continentala.

Dupa un debut promitator, primul sfert a fost extrem de echilibrat, Ghizila, Podar, Virjoghe, Vaida si Fota contribuind pe rand la zestrea tricolora si reusind ca scorul sa fie 15-15 in minutul 10. A urmat a doua secventa, in care Acvilele si-au anulat emotiile si au pus stapanire pe joc, reusind sa intre la pauza la vestiare cu un avantaj fragil de cinci puncte, scor 32-27. A fost un sfert in care Ghizila, Podar, Vaida si Virjoghe au punctat pentru echipa noastra, pivotul nationalei reusind un final de sfert deosebit, fapt care ne-a adus in avantaj si pe tabela.

La reluare, selectionata tarii gazda riposteaza taios de la primele actiuni si incearca sa revina in joc, speculand prompt unele inexactitati din tabara noastra, astfel ca reusita parafata de Svansdottir de la mare distanta a facut ca scorul sa devina 34-32 in favoarea Islandei in minutul 22. Acvilele se trezesc din corzi si revin in avantaj prin punctele consecutive marcate de Ghizila iar pana la finalul celui de-al treilea sfert nu mai cedeaza initiativa si intra in ultima parte a meciului cu un avans de patru puncte, scor 50-46 in minutul 30.

Ultimele zece minute au avut un scenariu de cosmar, echilibrul si oscilatiile de scor provocand diverse reactii pe ambele banci tehnice dar si pe teren. Islanda forteaza si reuseste din nou sa egaleze situatia, scor 52-52 in minutul 32, Vaida si Virjoghe aduc puncte importante si mai opresc din furia gazdelor. Cu 200 de secunde inainte de finalul regulamentar tabela indica egalitate, scor 58-58, iar gazdele au solicitat un timp de odihna in incercarea de a da marea lovitaura. Totul parea posibil si nimic nu prevestea cosmarul care avea sa urmeze. Revenite pe teren, Acvilele nu reactioneaza in aparare iar Hinriksdottir, Kjartansdottir si Jonsdottir speculeaza prompt acest lucru si maresc diferenta pana la opt puncte, fortandu-l pe selectionerul Dan Calancea sa solicite timp de odihna in minutul 39, cand tabela arata 66-58 in favoarea Islandei. Ultimele actiuni ale Acvilelor nu mai aduc din pacate modificari ale tabelei, in vreme ce gazdele gasesc solutii sa mai puncteze inca o data si astfel obtin victoria la o diferenta de zece puncte, inchizand tabela la scorul 68-58.

Tot in aceasta seara, Spania s-a impus in fata Ungariei, cu scorul de 77-66, si se mentine liderul Grupei C, asigurandu-si calificarea la turneul final. Ungaria se afla pe locul secund si continua sa spere la o viza pentru FIBA Women’s EuroBasket 2023 de pe aceasta pozitie, in vreme ce Islanda ocupa pozitia a treia, la egalitate cu Romania, dar avand un mic avantaj la cosaverajul intalnirilor directe.

Peste trei luni, baschetul feminin revine in febra campaniei continentale de calificare, Romania urmand sa primeasca replica liderului Spania, in data de 9 februarie, iar trei zile mai tarziu ultima etapa din Grupa C programeaza intalnirea Ungaria – Romania.