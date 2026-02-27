Dâmbovița: Soluții pentru acces mai ușor la servicii medicale pentru seniori

În a doua parte a zilei de ieri, în sala de ședințe a Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița, s-a desfășurat reuniunea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, un eveniment dedicat identificării de soluții concrete pentru sprijinirea seniorilor din județ.

Telemedicină și rețete electronice – subiect de maxim interes

Pe ordinea de zi s-a aflat un subiect extrem de important pentru persoanele vârstnice: posibilitatea realizării consultațiilor medicale la distanță și eliberarea medicamentelor – compensate, gratuite sau necompensate – în baza rețetelor electronice.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate procedurile actuale și mecanismele prin care seniorii pot beneficia de servicii medicale și tratamente, în special în situațiile în care deplasarea la cabinet sau farmacie este dificilă.

Angajament pentru o administrație orientată spre comunitate

Reprezentanții Instituției Prefectului au reafirmat angajamentul pentru o administrație adaptată nevoilor reale ale comunității, cu accent pe respectul și sprijinul acordat persoanelor vârstnice.

Dialogul constant cu instituțiile responsabile și cu reprezentanții seniorilor rămâne un pilon esențial în identificarea unor măsuri eficiente, menite să contribuie la creșterea calității vieții acestora și la facilitarea accesului la servicii medicale.