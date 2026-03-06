Dâmbovița, reprezentată la Bruxelles: Corneliu Ștefan a participat la dezbaterile Comitetului European al Regiunilor

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a participat la Bruxelles la cea de-a 170-a sesiune plenară a Comitetului European al Regiunilor, un forum important în care liderii regionali din Uniunea Europeană discută despre politici și proiecte ce influențează direct dezvoltarea comunităților locale.

În cadrul întâlnirilor au fost analizate mai multe teme de actualitate, printre care sprijinul acordat copiilor și modul în care sistemele de alocații din statele membre pot contribui la susținerea familiilor și la dezvoltarea celor mici. Oficialii europeni au discutat și despre îmbunătățirea politicilor sociale dedicate copiilor și părinților.

Un alt subiect important pe agenda reuniunii a fost strategia Uniunii Europene pentru start-upuri și companiile aflate în creștere, domeniu considerat esențial pentru stimularea inovării și pentru dezvoltarea economiei europene. În acest context, s-a pus accent pe sprijinirea antreprenorilor și pe crearea unor condiții mai bune pentru mediul de afaceri.

De asemenea, participanții au dezbătut pachetul privind rețelele europene, care vizează dezvoltarea infrastructurii, îmbunătățirea conectivității și reducerea diferențelor de dezvoltare dintre regiuni.

Președintele CJ Dâmbovița a subliniat că participarea la aceste dezbateri este importantă pentru ca interesele județului să fie reprezentate la nivel european. Potrivit acestuia, implicarea activă în astfel de foruri poate transforma politicile europene în proiecte concrete și oportunități reale pentru comunitățile din Dâmbovița.