Dâmbovița își promovează comorile turistice  la Târgul de Turism al României 2025

By: Roxana - Ionela Botea

Județul Dâmbovița se pregătește să își etaleze potențialul cultural și natural la Târgul de Turism al României – ediția de toamnă 2025, care se va desfășura în perioada 20–23 noiembrie, la Romexpo București. Consiliul Județean Dâmbovița, în parteneriat cu Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească”, va reprezenta județul în fața miilor de vizitatori și specialiști din industria turismului.

Prin intermediul standului special amenajat, Dâmbovița își propune să aducă în prim-plan cele mai valoroase destinații turistice din zonă, de la bogățiile naturale spectaculoase până la patrimoniul cultural de excepție.

Timp de patru zile, vizitatorii vor putea explora oferta turistică locală prin materiale informative, prezentări multimedia și ghidaj specializat. Printre atracțiile ce vor fi promovate se numără Stațiunea Turistică de Interes Național Padina–Peștera, Peștera Ialomiței, Sfinxul din Bucegi, Lacul Bolboci, precum și cele 16 muzee și case memoriale aflate în administrarea Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească”.

Nu vor lipsi nici obiectivele emblematice ale județului: Palatul Brâncovenesc de la PotlogiAnsamblul Monumental „Curtea Domnească” din Târgoviște, Muzeul de Artă, Muzeul Evoluției Omului și Tehnologiei în Paleolitic și Casa-Atelier „Gabriel Popescu” din Vulcana-Pandele.

Considerat cel mai important eveniment de profil din România, Târgul de Turism aduce împreună destinații interne și internaționale, oferind vizitatorilor ocazia de a descoperi turismul cultural, rural, de business, de tratament, dar și pachete pentru destinații exotice și croaziere.

Pentru județul Dâmbovița, participarea la această ediție reprezintă o oportunitate strategică de promovare, într-un moment în care turismul capătă un rol tot mai important în dezvoltarea economică locală.

