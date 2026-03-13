 Dâmbovița: Începe campania de împăduriri de primăvară

Campania de împăduriri de primăvară va debuta oficial în următoarele zile, iar în pepinierele silvice ale Romsilva este deja activitate intensă. Specialiștii pregătesc și scot în aceste zile puieții forestieri necesari lucrărilor de împădurire care vor avea loc în această perioadă.

Acțiunile se vor desfășura și în județul Dâmbovița, unde Direcția Silvică va derula lucrări de plantare pentru regenerarea și extinderea fondului forestier.

Campania de împăduriri reprezintă una dintre cele mai importante acțiuni anuale pentru protejarea mediului și refacerea pădurilor din România.