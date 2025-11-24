Dâmbovița, în topul național al cursurilor gratuite ANOFM: 75 de locuri la programele din decembrie 2025

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (#ANOFM) a anunțat lansarea a 82 de programe de formare profesională la nivel național în luna decembrie 2025, iar Dâmbovița se află printre județele cu cele mai multe locuri disponibile – nu mai puțin de 75 de locuri, poziționând județul în top 3 la nivel național, alături de Hunedoara și Cluj.

Cursurile sunt gratuite și se adresează persoanelor care beneficiază de servicii de formare profesională prin intermediul agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă.

Cursuri căutate și disponibile și pentru dâmbovițeni

Printre calificările cele mai solicitate în cadrul programelor ANOFM se află:Ajutor bucătar,Lucrător comercial,Agent de securitate,Competențe digitale, Operator introducere, validare și prelucrare date, Maseur, Coafor, Referent resurse umane

Aceste programe le oferă dâmbovițenilor șansa de a se recalifica, de a se specializa într-un nou domeniu sau de a-și îmbunătăți competențele pentru o integrare mai rapidă pe piața muncii.

Sprijin concret pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă

Prin aceste cursuri, ANOFM urmărește creșterea gradului de ocupare și dezvoltarea competențelor profesionale, oferind oportunități reale pentru cei care doresc să își construiască o carieră solidă.

Persoanele interesate din județul Dâmbovița sunt încurajate să contacteze Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița pentru detalii privind înscrierea și programarea sesiunilor de formare.