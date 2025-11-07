Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

 Dâmbovița: Două persoane reținute pentru evaziune fiscală de peste 300.000 de lei

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

În cadrul operațiunii „JUPITER”, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii din Dâmbovița, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au pus în aplicare două mandate de aducere pe numele a doi administratori de societăți comerciale.

Cercetările au arătat că, în perioada iulie 2018 – februarie 2024, aceștia ar fi omis să înregistreze veniturile realizate din vânzări și prestări de servicii, precum și taxa pe valoare adăugată colectată, cauzând un prejudiciu estimat la peste 307.000 de lei.

Persoanele vizate au fost reținute pentru 24 de ore și urmează să fie prezentate magistraților, pentru luarea unei măsuri preventive. Cercetările continuă pentru documentarea completă a activității infracționale.

Articolul precedent
 Urban Titu, duel dâmbovițean cu Voința Crevedia:  Obiectiv clar- toate punctele!
Articolul următor
Trafic în condiții de carosabil umed sau alunecos
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Trafic în condiții de carosabil umed sau alunecos

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Conform prognozei meteorologice, temperaturile vor continua să scadă, iar...

 Urban Titu, duel dâmbovițean cu Voința Crevedia:  Obiectiv clar- toate punctele!

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Echipa Urban Titu se pregătește de un nou examen important în...

 Echipa Națională de Baschet Feminin a României s-a reunit la Târgoviște pentru preliminariile FIBA Women’s EuroBasket 2027

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Echipa Națională de Senioare a României  s-a reunit la Târgoviște,...

 Arbitrajul dâmbovițean urcă în Liga 2: Tudor Șillo a debutat la meciul Steaua București – CSC Dumbrăvița

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Un nou moment de satisfacție pentru arbitrajul dâmbovițean. Tânărul Tudor Șillo,...

News

Trafic în condiții de carosabil umed sau alunecos

Social 0
Conform prognozei meteorologice, temperaturile vor continua să scadă, iar...

41 de percheziții domiciliare în județul Dâmbovița, vizând infracțiuni de mediu și contrabandă

Social 0
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, sub coordonarea procurorilor...

Alerte InfoCons de Black Friday: peste 4.880 de produse periculoase și neconforme în atenția consumatorilor

Social 0
Pe măsură ce sezonul reducerilor de Black Friday se apropie, InfoCons trage un...

© 2023 Ziarul Dâmbovița