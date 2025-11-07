 Dâmbovița: Două persoane reținute pentru evaziune fiscală de peste 300.000 de lei

În cadrul operațiunii „JUPITER”, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii din Dâmbovița, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au pus în aplicare două mandate de aducere pe numele a doi administratori de societăți comerciale.

Cercetările au arătat că, în perioada iulie 2018 – februarie 2024, aceștia ar fi omis să înregistreze veniturile realizate din vânzări și prestări de servicii, precum și taxa pe valoare adăugată colectată, cauzând un prejudiciu estimat la peste 307.000 de lei.

Persoanele vizate au fost reținute pentru 24 de ore și urmează să fie prezentate magistraților, pentru luarea unei măsuri preventive. Cercetările continuă pentru documentarea completă a activității infracționale.