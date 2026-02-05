Dâmbovița Arena, aproape de finalizare

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a efectuat ieri o vizită de lucru pe șantierul Dâmbovița Arena, alături de directorul general al Companiei Naționale de Investiții, Manuela Irina Pătrășcoiu.

Vizita a avut ca scop evaluarea stadiului lucrărilor și discutarea ultimelor detalii privind finalizarea investiției, unul dintre cele mai importante proiecte sportive realizate în județul Dâmbovița.

Noul complex sportiv va oferi condiții moderne pentru pregătirea sportivilor, va permite organizarea de competiții și evenimente sportive de anvergură și va contribui semnificativ la dezvoltarea infrastructurii sportive din județ.

Potrivit reprezentanților administrației județene, Dâmbovița Arena reprezintă un pas important în modernizarea județului și în susținerea performanței sportive, oferind comunității locale o bază sportivă la standarde actuale.

Investiția se află în etapa finală de execuție, urmând să devină, în perioada următoare, un punct de referință pentru sportul dâmbovițean.