Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Dâmbovița Arena, aproape de finalizare

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

 Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a efectuat ieri  o vizită de lucru pe șantierul Dâmbovița Arena, alături de directorul general al Companiei Naționale de Investiții, Manuela Irina Pătrășcoiu.

Vizita a avut ca scop evaluarea stadiului lucrărilor și discutarea ultimelor detalii privind finalizarea investiției, unul dintre cele mai importante proiecte sportive realizate în județul Dâmbovița.

Noul complex sportiv va oferi condiții moderne pentru pregătirea sportivilor, va permite organizarea de competiții și evenimente sportive de anvergură și va contribui semnificativ la dezvoltarea infrastructurii sportive din județ.

Potrivit reprezentanților administrației județene, Dâmbovița Arena reprezintă un pas important în modernizarea județului și în susținerea performanței sportive, oferind comunității locale o bază sportivă la standarde actuale.

 Investiția se află în etapa finală de execuție, urmând să devină, în perioada următoare, un punct de referință pentru sportul dâmbovițean.

Articolul precedent
Protest masiv al angajaților din educație, în Piața Victoriei
Articolul următor
De astăzi, autobuzele electrice circulă în Târgoviște și zona metropolitană
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

PSD propune scutirea veteranilor de război de la plata CASS.

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Conform ministrului Muncii, doar 366 de veterani de...

De astăzi, autobuzele electrice circulă în Târgoviște și zona metropolitană

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, alături de Corneliu...

Protest masiv al angajaților din educație, în Piața Victoriei

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Educația a ieșit din nou în stradă. Peste 3.000...

AJOFM Dâmbovița lansează noi cursuri gratuite de calificare pentru șomeri

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Dâmbovița...

News

Protest masiv al angajaților din educație, în Piața Victoriei

Administraţie 0
Educația a ieșit din nou în stradă. Peste 3.000...

AJOFM Dâmbovița lansează noi cursuri gratuite de calificare pentru șomeri

Administraţie 0
 Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Dâmbovița...

AUTOTURISME NEÎNMATRICULATE ÎN CIRCULAȚIE DEPISTATE DE POLIȚIȘTI

Social 0
Polițiștii Serviciului Rutier au oprit pentru control, pe DJ...

© 2023 Ziarul Dâmbovița