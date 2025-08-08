Dâmbovița: 737 de candidați înscriși la a doua sesiune a Examenului de Bacalaureat

În județul Dâmbovița, 737 de candidaţi s-au înscris în vederea susținerii examenului național de bacalaureat 2025, în a doua sesiune organizată în acest an școlar.

Potrivit unui comunicat al ISJ Dâmbovița, sesiunea august 2025 a început cu susținerea probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale iar din totalul celor înscrişi, 434 de candidați provin din promoţia anului 2025 iar restul de 303 candidați provind din promoţiile anterioare.

Evaluarea competenţelor lingvistice pentru limba română, limba maternă şi limba modernă, precum şi a celor digitale s-a realizat, pentru fiecare candidat, de către doi profesori examinatori (cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă și un alt cadru didactic de aceeaşi specialitate din unitatea de învăţământ).

Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.

Probele scrise din sesiunea august 2025 se vor desfășura după următorul calendar:

11 august 2025: Limba și literatura română – proba E.a) – probă scrisă

12 august 2025: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă

13 august 2025: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă

14 august 2025: Limba și literatura maternă – proba E.b) – probă scrisă

La nivelul județului Dâmbovița există 3 centre de examen: Colegiul Național ,,Constantin Carabella” Târgoviște, Colegiul Național Pedagogic ,,Constantin Cantacuzino” Târgoviște și Liceul Tehnologic ,,Nicolae Ciorănescu” Târgoviște.