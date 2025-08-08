Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Dâmbovița: 737 de candidați înscriși la a doua sesiune a Examenului de Bacalaureat

By: Adrian NĂSTASE

Date:

În județul Dâmbovița, 737 de candidaţi s-au înscris în vederea susținerii examenului național de bacalaureat 2025, în a doua sesiune organizată în acest an școlar. 

Potrivit unui comunicat al ISJ Dâmbovița, sesiunea august 2025 a început cu susținerea probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale iar din totalul celor înscrişi, 434 de candidați provin din promoţia anului 2025 iar restul de  303 candidați provind din promoţiile anterioare.

Evaluarea competenţelor lingvistice pentru limba română, limba maternă şi limba modernă, precum şi a celor digitale s-a realizat, pentru fiecare candidat, de către doi profesori examinatori (cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă și un alt cadru didactic de aceeaşi specialitate din unitatea de învăţământ).

Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.

Probele scrise din sesiunea august 2025 se vor desfășura după următorul calendar:

  • 11 august 2025: Limba și literatura română – proba E.a) – probă scrisă
  • 12 august 2025: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă
  • 13 august 2025: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă
  • 14 august 2025: Limba și literatura maternă – proba E.b) – probă scrisă

La nivelul județului Dâmbovița există 3 centre de examen: Colegiul Național ,,Constantin Carabella” Târgoviște, Colegiul Național Pedagogic ,,Constantin Cantacuzino” Târgoviște și Liceul Tehnologic ,,Nicolae Ciorănescu” Târgoviște.

Articolul precedent
DORU POPADIUC, ÎNAPOI LA CHINDIA
Articolul următor
Reguli noi pentru funcționarea asociațiilor de proprietari
Adrian NĂSTASE
Adrian NĂSTASE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

COȘMAR PENTRU TÂRGOVIȘTEANUL ANDREI VLAD

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Aktobe, formația portarului Andrei Vlad (26 de ani), a...

NOI REZULTATE D EXCEPȚIE LA RADIO ORIENTARE

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Performanță de excepție pentru sportivii CSM Târgoviște la Cupa...

O primă sesiune parlamentară densă pentru deputatul liberal Aurelian Cotinescu

Adrian NĂSTASE Adrian NĂSTASE -
Într-un gest de transparență și respect pentru dâmbovițenii care...

Proiecte de extindere și reducere a costurilor cu energia la Complexul Turistic și de Natație Târgoviște

Adrian NĂSTASE Adrian NĂSTASE -
Administrația publică locală târgovișteană a promovat un nou proiect...

News

O primă sesiune parlamentară densă pentru deputatul liberal Aurelian Cotinescu

Social 0
Într-un gest de transparență și respect pentru dâmbovițenii care...

Proiecte de extindere și reducere a costurilor cu energia la Complexul Turistic și de Natație Târgoviște

Social 0
Administrația publică locală târgovișteană a promovat un nou proiect...

Incendiu de vegetație uscată în localitatea Românești: Intervenție promptă a pompierilor de la Potlogi

Social 0
Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit în localitatea...

© 2023 Ziarul Dâmbovița