Dacă prețul motorinei va merge către 10 lei, este un dezastru pentru întreaga agricultură

Organizațiile de fermieri atrag atenția asupra faptului că sectorul agricol se confruntă deja cu o perioadă dificilă, marcată de costuri ridicate și profitabilitate redusă, iar scumpirea carburanților vine într-un moment sensibil.

Creșterea prețului motorinei, cauzată de izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, provoacă îngrijorări în rândul fermierilor români

Totodată, fermierii susțin că problema prețului motorinei nu a apărut peste noapte, ci s-a accentuat în ultimele luni, iar sectorul agricol a resimțit deja efectele acestor scumpiri. În aceste condiții, fermierii solicită autorităților să identifice în timp scurt soluțiile pentru limitarea impactului scumpirii carburanților asupra agriculturii.