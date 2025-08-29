Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
„Cybercrime în secolul XXI – Provocări și Soluții”- seminar despre riscurile privind criminalitatea cibernetică, tendințe și soluții practice pentru protecție

By: Adrian NĂSTASE

Împreună  cu Inspectoratul Județean de Poliție, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Asociația Pro Prevenire și CECCAR Dâmbovița, Camera de Comerț și Industrie Dâmbovița organizează, miercuri – 17 septembrie 2025 seminarul de informare „Cybercrime în secolul XXI – Provocări și Soluții”. Un eveniment care abordează o temă de mare actualitate și care va avea loc la Centrul Internațional de Conferințe (Corpul K) al Universității „Valahia” din Târgoviște, începând cu ora 10:00.

„Într-o lume digitală în continuă schimbare, criminalitatea informatică reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru mediul de afaceri, instituții și întreaga comunitate.

Evenimentul „Cybercrime în secolul XXI – Provocări și Soluții” aduce în prim-plan specialiști din domeniu, reprezentanți ai mediului academic și ai instituțiilor statului, pentru a discuta despre:
 Riscurile actuale și tendințele în criminalitatea cibernetică;
 Soluții practice pentru companii și organizații;
 Rolul educației și al colaborării interinstituționale.

Alătură-te și tu pentru a înțelege mai bine cum ne putem proteja împotriva amenințărilor cibernetice!”, se precizează într-un comunicat de presă transmis de organizatori.

