„Cybercrime în secolul XXI – Provocări și Soluții”- seminar despre riscurile privind criminalitatea cibernetică, tendințe și soluții practice pentru protecție

Împreună cu Inspectoratul Județean de Poliție, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Asociația Pro Prevenire și CECCAR Dâmbovița, Camera de Comerț și Industrie Dâmbovița organizează, miercuri – 17 septembrie 2025 seminarul de informare „Cybercrime în secolul XXI – Provocări și Soluții”. Un eveniment care abordează o temă de mare actualitate și care va avea loc la Centrul Internațional de Conferințe (Corpul K) al Universității „Valahia” din Târgoviște, începând cu ora 10:00.

„Într-o lume digitală în continuă schimbare, criminalitatea informatică reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru mediul de afaceri, instituții și întreaga comunitate.

Evenimentul „Cybercrime în secolul XXI – Provocări și Soluții” aduce în prim-plan specialiști din domeniu, reprezentanți ai mediului academic și ai instituțiilor statului, pentru a discuta despre:

Riscurile actuale și tendințele în criminalitatea cibernetică;

Soluții practice pentru companii și organizații;

Rolul educației și al colaborării interinstituționale.

Alătură-te și tu pentru a înțelege mai bine cum ne putem proteja împotriva amenințărilor cibernetice!”, se precizează într-un comunicat de presă transmis de organizatori.