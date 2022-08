Cursuri de calificare gratuite pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă

0 0

Pentru luna august, Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmbovița anunță deschiderea a zece cursuri de calificare. Persoanele interesate se pot califica îm meseriile – sudor electric, confecționer tâmplărie aluminiu, infirmier, ajutor bucătar, operator mașini comandă numerică, ospătar, contabil, operator introducere validare date, inspector resurse umane și stilist protezist unghii.

Cursurile încep cu data de 5 august, se vor desfășura în Târgoviște și sunt gratuite pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

ACTELE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALA- PERSOANE AFLATE IN CAUTARE UNUI LOC DE MUNCA

a) recomandare din partea centrului de informare si consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere;

b) cerere de inscriere la programul de formare profesionala ;

c) actul de identitate, in original si in copie;

d) certificatul de nastere, in original si in copie;

e) actele de studii eliberate in conditiile legii, in original si in copie;

f) actul medical din care sa rezulte starea sanatatii persoanei si faptul ca aceasta este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei in care doreste sa se califice.

Informații suplimentare în vederea înscrierii la curs, se pot obține accesând site-ul www.anofm.ro – ajofm dambovita – secțiunea Formulare persoane fizice / Programe de formare profesională pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.