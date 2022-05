Curățarea mâinilor poate preveni infecții și poate salva vieți!

1 0

Sute de milioane de oameni sunt afectate de infecții evitabile în asistența medicală. În fiecare an, 1 din 10 dintre acești oameni moare.Cu toate că spălarea mâinilor cu săpun este esențială în lupta împotriva bolilor infecțioase, inclusiv a COVID-19, la nivel global, aproximativ trei din zece persoane – adică 2,3 miliarde – nu dispun acasă de dotări care să le permită să se spele pe mâini cu apă și săpun. Situația este mai gravă în țările cel mai puțin dezvoltate, în care peste șase din zece persoane nu au acces la o igienă de bază a mâinilor. (UNICEF)Campania mondială „Save Lives: Clean Your Hands”, lansată în 2009 de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi marcată de atunci în fiecare an la 5 mai (Ziua mondială a igienei mâinilor), îşi propune să menţină promovarea globală, vizibilitatea şi permanentizarea igienei mâinilor în îngrijirea sănătăţii, dar şi să mobilizeze populaţia pentru îmbunătăţirea igienei mâinilor în întreaga lume.

Tema din 2022 a Zilei mondiale pentru igiena mâinilor este „Unite for safety: clean your hands” / „Uniţi pentru siguranţă: curăţaţi-vă mâinile”, fiind axată pe recunoaşterea faptului că putem contribui la climatul de siguranţă şi calitate al unei unităţi sanitare prin igiena mâinilor, dar şi a faptului că o cultură puternică a calităţii şi siguranţei va încuraja oamenii să-şi păstreze mâinile curate.

Sloganul campaniei din 2022 este „Unite, talk and work together on hand hygiene for high quality safer care everywhere” / „Uniţi-vă, discutaţi şi acţionaţi împreună pentru igiena mâinilor, pentru o îngrijire mai sigură, de înaltă calitate, peste tot”.