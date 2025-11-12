Cupa României – Faza județeană Dâmbovița: Liga a 4-a domină sferturile de finală

Liga a 4-a Dâmbovița confirmă, încă o dată, valoarea și echilibrul competiției, reușind să acopere întreg tabloul sferturilor de finală ale Cupei României – faza județeană.

Tragerea la sorți pentru această etapă a competiției va avea loc vineri, 14 noiembrie 2025, urmând ca meciurile să se dispute în primăvara anului viitor.

Conform regulamentului, echipele calificate vor fi repartizate în două urne valorice, în funcție de poziția ocupată în clasamentul Ligii a 4-a la data tragerii la sorți. Partidele se vor desfășura în sistem eliminatoriu, într-o singură manșă, pe terenul formațiilor din Urna B.

Urna A:ACS Voința Tătărani (locul 1),ACS Viitorul Voinești (locul 2), AFC Sportul Vlădeni (locul 5),ACS Săgeata Braniștea (locul 6)

Urna B:CS Viitorul Cojasca (locul 7),CS Viitorul Aninoasa (locul 10),CS Libertatea Urziceanca 1990 (locul 12),FC 1976 Potlogi (locul 13)

Faza sferturilor de finală se anunță extrem de disputată, cu dueluri interesante între formații care au demonstrat constanță, determinare și spirit competitiv în actualul sezon al Ligii a 4-a.