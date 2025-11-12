Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Cupa României – Faza județeană Dâmbovița: Liga a 4-a domină sferturile de finală

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Liga a 4-a Dâmbovița confirmă, încă o dată, valoarea și echilibrul competiției, reușind să acopere întreg tabloul sferturilor de finală ale Cupei României – faza județeană.

Tragerea la sorți pentru această etapă a competiției va avea loc vineri, 14 noiembrie 2025, urmând ca meciurile să se dispute în primăvara anului viitor.

Conform regulamentului, echipele calificate vor fi repartizate în două urne valorice, în funcție de poziția ocupată în clasamentul Ligii a 4-a la data tragerii la sorți. Partidele se vor desfășura în sistem eliminatoriu, într-o singură manșă, pe terenul formațiilor din Urna B.

Urna A:ACS Voința Tătărani (locul 1),ACS Viitorul Voinești (locul 2), AFC Sportul Vlădeni (locul 5),ACS Săgeata Braniștea (locul 6)

Urna B:CS Viitorul Cojasca (locul 7),CS Viitorul Aninoasa (locul 10),CS Libertatea Urziceanca 1990 (locul 12),FC 1976 Potlogi (locul 13)

Faza sferturilor de finală se anunță extrem de disputată, cu dueluri interesante între formații care au demonstrat constanță, determinare și spirit competitiv în actualul sezon al Ligii a 4-a.

Articolul precedent
Performanță excepțională pentru judo-ul târgoviștean: Dragoș Gogu (C.S.Ș. Târgoviște), medalie de bronz la Campionatul Mondial al Veteranilor din Paris
Articolul următor
România încheie 2025 cu trei jucătoare în top 100 WTA: Cristian și Cîrstea strălucesc 
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

ISU Dâmbovița recomandă: Pregătește-ți casa pentru iarnă 

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Odată cu apropierea sezonului rece, Inspectoratul pentru Situații de Urgență...

Bărbat reținut pentru încălcarea ordinului de protecție la Băleni

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii Secției nr. 2 Poliție Rurală Băleni, sub coordonarea...

Atenție la ofertele „senzaționale” din timpul promoțiilor online! 

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Perioadele cu reduceri mari atrag nu doar cumpărători, ci...

România încheie 2025 cu trei jucătoare în top 100 WTA: Cristian și Cîrstea strălucesc 

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Sezonul WTA 2025 s-a încheiat oficial odată cu finala Turneului...

News

Bărbat reținut pentru încălcarea ordinului de protecție la Băleni

Social 0
Polițiștii Secției nr. 2 Poliție Rurală Băleni, sub coordonarea...

Atenție la ofertele „senzaționale” din timpul promoțiilor online! 

Social 0
Perioadele cu reduceri mari atrag nu doar cumpărători, ci...

Măsuri de ordine publică la meciul Chindia Târgoviște – CS Afumați

Social 0
 Jandarmii dâmbovițeni vor asigura ordinea publică astăzi, 11 noiembrie 2025,...

© 2023 Ziarul Dâmbovița