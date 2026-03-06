Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Cum să te protejezi înainte, în timpul și după un cutremur 

By: Roxana - Ionela Botea

Pentru a fi pregătit în cazul producerii unui cutremur, este esențial să cunoști măsurile preventive și regulile de comportament recomandate de specialiști.

 Înainte de cutremur:

Asigură-te că obiectele grele din casă sunt fixate și nu pot cădea.

Stabilește un plan de evacuare pentru întreaga familie.

Păstrează la îndemână truse de prim ajutor, apă și alimente neperisabile.

 În timpul cutremurului:

Adăpostește-te sub o masă solidă sau într-un cadru de ușă, protejându-ți capul și gâtul.

Stai departe de ferestre, obiecte ce pot cădea și mobilier greu.

Nu folosi liftul.

 După cutremur:

Verifică starea persoanelor din jur și acordă primul ajutor dacă este necesar.

Ieși cu grijă din clădire și evită apropierea de clădirile avariate.

Urmărește informațiile oficiale și respectă indicațiile autorităților.

 Pentru un ghid complet și detalii suplimentare despre planificarea și comportamentul în cazul cutremurelor, accesează:

https://fiipregatit.ro
