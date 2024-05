Cum sa masori pH ul apei tale din piscina

Confortul unei piscine si calitatea apei sunt direct legate de pH-ul apei din bazin. Cu ajutorul unui tester pH apa, pot fi aflate informatii foarte utile despre alcalinitatea apei, concentratia de clor din apa si nivelul pH-ului, parametri care pot fi ajustati ulterior. Astfel spus, intretinerea piscinei nu este completa fara o analiza a apei care sa confirme ca nu exista niciun risc major pentru sanatatea utilizatorilor.

Confortul unei piscine si calitatea apei sunt direct legate de pH-ul apei din bazin. Cu ajutorul unui tester pH apa, pot fi aflate informatii foarte utile despre alcalinitatea apei, concentratia de clor din apa si nivelul pH-ului, parametri care pot fi ajustati ulterior. Astfel spus, intretinerea piscinei nu este completa fara o analiza a apei care sa confirme ca nu exista niciun risc major pentru sanatatea utilizatorilor.

pH-ul, care inseamna potential de hidrogen, reprezinta unitatea de masura utilizata pentru determinarea aciditatii sau alcalinitatii apei din piscina. Nivelul de pH se masoara pe o scara de la 0 la 14 – 0 reprezentand nivelul cel mai acid, iar 14 nivelul cel mai bazic sau alcalin – iar o valoare optima al acestuia in apa din piscina este extrem de importanta.

pH ridicat

Daca testezi apa din piscina si ai un pH ridicat, apa ar putea fi considerata „bazica”. Acest lucru face ca agentii de igienizare sa fie mai putin eficienti, ceea ce poate afecta inclusiv incalzitorul, pompa si alte componente ale sistemului. Bazinele care sunt igienizate cu clor lichid sau care utilizeaza un sistem de electroliza cu apa sarata tind sa aiba un pH mai mare. Cand pH-ul este ridicat, vom dori sa-l reducem folosind fie bisulfat de sodiu (acid uscat), fie acid muriatic (acid lichid).

Verifica si alcalinitatea inainte de a regla pH-ul. O alcalinitate scazuta poate determina un nivel instabil al pH-ului, dificil de reglat. Valoarea pH-ului in apa din piscina trebuie sa se situeze in intervalul 7,2-7,8, iar in caz ideal 7.4. Sunt parametrii optimi in care dezinfectantul actioneaza eficient. Este, de asemenea, nivelul pH-ului corpului uman, astfel ca apa va fi mai confortabila pentru inotatori.

pH scazut

Daca obtii o valoare scazuta a pH-ului, putem vorbi de o apa cu caracter mai acid. Acest lucru inseamna adesea ca alcalinitatea este, de asemenea, scazuta. Daca trebuie sa cresti atat pH-ul, cat si alcalinitatea, este recomandat bicarbonatul de sodiu. Intrucat pH-ul si alcalinitatea functioneaza pe un fel de „sistem de prietenie”, acestea tind sa scada impreuna. Insa exista si exceptii.

Uneori, putem avea o alcalinitate in parametri optimi (80-120 ), dar un pH scazut. In acest caz, este indicata utilizarea carbonatului de sodiu (cenusa de soda) pentru a ridica pH-ul la nivelurile dorite. Cand apa din piscina este considerata „acida”, poate provoca daune pe suprafata piscinei si poate fi coroziva pentru instalatiile sanitare si echipamentele bazinului. De asemenea, poate provoca iritarea ochilor si a pielii la inotatori.

Kitul de testare pH

Trusele de testare pot fi foarte simple – kituri care verifica doar clorul si pH-ul – sau avansate, pe care le-ar folosi un profesionist si cu care se poate testa aproape orice. Aceste truse contin sticlute numerotate, cunoscute sub numele de reactivi. Prin adaugarea unei anumite cantitati si combinatii de anumiti reactivi, pot fi testate mai multe valori, printre care si pH-ul.

Acestea sunt insotite de un decantor sau un flacon cu ajutorul carora sunt introdusi reactivii in apa din piscina. Adauga reactivul, urmand intotdeauna instructiunile kitului de testare si compara culoarea cu cea din trusa de testare. Kiturile de testare sunt ceva mai precise decat benzile de testare. Nu uita sa testezi si alcalinitatea apei din piscina!

La Total Pool – magazin piscine si oferte piscine – gasesti variante de tester pH apa, echipamente inteligente pentru analiza profesionala a apei din piscine sau SPA-uri, cu citire rapida si acuratete in datele furnizate.