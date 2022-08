CUM L-A PIERDUT CHINDIA PE MARCO DULCA

1 0

Președintele celor de la Chindia Târgoviște, Marcel Ghergu, recunoaște că nu a avut ce face în fața ofertei pe care FCSB a făcut-o pentru mijlocașul Marco Dulca, din cauza clauzei de transfer pe care acesta o avea în contract. Marco Dulca era un om de bază al echipei, iar oamenii din Târgoviște s-au arătat extrem de supărați de faptul că jucătorul a plecat la FCSB pentru doar 250.000 de euro.

În plus, din cei 250.000 de euro virați de FCSB, doar jumătate vor rămâne la Târgoviște. Cealaltă parte va merge către Farul Constanța, club de la care a fost adus Marco Dulca, în vara lui 2021.

Marcel Ghergu este dezamăgit de faptul că transferul s-a realizat pe ”nepusă masă”, iar antrenorul Adrian Mihalcea este nevoit să se reorienteze rapid, după posibilități, pentru a-l înlocui pe Marco Dulca.

”S-a achitat clauza de transfer al lui Marco, care a fost de 250.000 de euro + TVA. Cei de la FCSB au dat banii și am fost obligați să-l cedăm pe Marco Dulca. Clauza a fost fixată la semnarea contractului, în urmă cu un an. Sigur, nu e prea bine pentru noi că această despărțire vine în plin campionat și nu înaintea sezonului. Cu siguranță, plecarea lui Marco este o pierdere pentru Chindia. Am fi putut să aducem un înlocuitor pentru Marco din timp, dar și așa ne vom descurca. Nu știu de ce e lumea supărată la Târgoviște după plecarea lui Marco, dar trebuie să știți că noi nu avem buget pentru transferuri. Ne descurcăm așa cum putem și luăm doar jucători liberi de contract. Totuși, clubul este unul curat. Avem restanțe financiare de doar o lună de zile, deci nimic deosebit din acest punct de vedere. Iar față de Marco mai avem mici obligații, pe care le vom rezolva în curând”, a declarat Marcel Ghergu, conform prosport.ro.

Desfășurarea evenimentelor din ultimele zile cu Marco Dulca în prim-plan l-a enervat pe Cristian Stan, primarul din Târgoviște, implicat activ la echipă.

”O echipă profesionistă trebuie să aibă un alt ștaif, o altă modalitate de abordare, o altă ținută din punct de vedere juridic, în raporturile cu jucătorii. Plus că, în momentul în care se stabilesc niște clauze de reziliere, trebuie atenție.

Atunci când pleacă un jucător, trebuie să am un avantaj extraordinar. O clauză de 100.000 de euro nu înseamnă mare lucru, raportat la un buget de primă ligă. Dacă pierzi un jucător important, poate conta foarte mult.

Eu nu o să mai agreez această modalitate de lucru și, sunt convins, nici domnul președinte al Consiliului Județean Dâmbovița. Vreau foarte mult ca echipa să fie bazată pe jucători de-ai noștri, iar în viitorul mai mult sau mai puțin apropiat, de ce nu, și pe niște antrenori tineri din Târgoviște”, a declarat Cristian Stan, potrivit Sportimpact.