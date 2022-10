Cum iti protejezi motocicleta de actiunile premeditate de furt ale hotilor?

1 0

Foto: unimotors.ro

Calatoriile sunt mult mai placute si atractive atunci cand circuli cu motocicleta, deoarece aceasta este un mijloc de deplasare extrem de practic si confortabil!

Motocicleta prezinta acel avantaj de a putea fi parcata in locuri inaccesibile autovehicule! In al doilea rand, din punct de vedere al costurilor cu benzina, vei face economii la buget, deoarece o motocicleta consuma mai putin decat o masina. Nu in ultimul rand, vei fi mai aproape de mediul inconjurator, in conditiile in care poti patrunde cu motocicleta in locul mai putin accesibile vehiculelor pe patru roti.

In ciuda avantajelor multiple pe care le putem constata, observam, totusi, cateva avantaje semnificative pe care le prezinta vehiculele pe doua roti, si anume, sunt mai expuse furturilor. Asa ca, pentru linistea ta sufleteasca, vei avea nevoie sa ai achizitionezi un sistem antifurt moto, un accesoriu indispensabil mai ales cand vine vorba despre infractionalitatea crescuta a zilelor noastre.

Masuri de protectie

Motocicletele si scuterele sunt cel mai usor de furat, hotilor trebuindu-le doar cateva secunde pentru a disparea cu vehiculul, dupa cum sustin surse ale Politiei Romane.

Edilii locali din marile capitale ale lumii s-au întâlnit cu reprezentanti ai Yamaha, Honda, Suzuki, BMW si Piaggio pentru a le cere sa proiecteze sisteme antifurt moto mai eficace, iar acestea sa fie comercializate la orice magazin de piese moto.

Nu uita cheia in contact!

Posesorii de mopede si motociclete trebuie sa le faca hotilor viata cat mai grea si sa-si faca scuterele „invizibile” pentru acestia. Exista mai multe metode pentru a impiedica furturile. In primul rand, nu uitati sa scoateti cheia din contact chiar daca sunteti langa vehicul.

Blocheaza discul de frana!

Discul de frana al rotii din fata trebuie blocat, la fel si maneta de acceleratie. Pentru roata din fata mai puteti folosi un sistem de blocare in forma literei D. In general, hotii forteaza blocajul ghidonului si pleaca cu vehiculul. De aceea, este bine ca si roata din spate sa fie asigurata cu un dispozitiv antifurt. Mopedul trebuie legat de un obiect greu care nu poate fi mutat: stalp, gard etc.

Pastreaza motocicleta in garaj!

Cand sunteti acasa, pastrati motocicleta sau scuterul in garaj sau într-o anexa daca aveti una. Usile acestora trebuie si ele dotate cu alarme, dar e bine ca si in interiorul lor, vehiculul sa fie legat de ceva. Daca nu aveti garaj sau anexa, cautati un loc sigur, vizibil, luminat in timpul noptii, unde sa parcati scuterul pentru a-l putea vedea cu usurinta.

Personalizeaza-ti vehiculul!

Pe piata exista si sisteme de alarma care pot fi instalate, astfel incat sa puteti urmari vehiculul. Este recomandat sa iti personalizezi cat mai mult scuterul sau motocicleta astfel incat vanzarea de piese sau echipament moto sa fie cat mai dificila. Aceasta personalizare va ajuta si politistii sa depisteze mai repede mopedul.

Acopera vehiculul cu o prelate!

De obicei, furturile se fac la pont pentru anumite marci și politistii recomanda ca motocicleta sa fie acoperita cu o prelata. Pe de alta parte, motocicletele furate sunt tot mai mult folosite pentru a comite alte infractiuni, cum ar fi furtul telefoanelor mobile sau al posetelor.