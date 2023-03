CUM I-A CUCERIT TÂRGOVIȘTEANCA SORANA CÎRSTEA PE AMERICANI

Sorana Cîrstea e vedeta incontestabilă de la Miami Open 2023! Pentru că a venit la acest turneu, fără ca cineva să aibă mari așteptări de la ea, în ciuda parcursului excelent de la Indian Wells. Iar acum românca are o serie magnifică: cinci victorii, fără set pierdut!

După meciul splendid pe care l-a făcut, în sferturi, cu Aryna Sabalenka (Belarus, 24 de ani, 2 WTA), „Sori“ a fost invitată de reporterul Tennis Channel, Prakash Amritraj, pentru un interviu în care a vorbit degajată, explicând secretul transformării ei într-o engleză foarte curată. Site-ul adevarul.ro a oferit traducerea integrală a acestui interviu.

Reporter Tennis Channel: Abia ieșită de pe teren… Sorana, e minunat să te văd. Ai fost uimitoare, în această săptămână. Dar ai dat de una dintre cele mai bune jucătoare din circuitul feminin, la ora actuală! Și acum ești în semifinale aici, într-un turneu WTA 1.000. Sunt sigur că ești în extaz!

Sorana Cîrstea: Categoric! Și, în primul rând, sunt încântată pentru munca depusă, în ultima perioadă. Pentru că am muncit din greu, începând cu luna octombrie (n.r. – 2022). De când am început să lucrez cu antrenorul Thomas Johansson. A fost un volum uriaș de muncă pe teren, în afara terenului. Și au fost niște luni, în Australia, în Orientul Mijlociu, când nu rezultatele nu veneau (râde cu poftă). În astfel de momente, începi să ai niște îndoieli… Dar acum m-am liniștit. Pentru că îmi dau seama că tot ce am făcut funcționează. Mi-am găsit ritmul de joc și sunt foarte fericită pentru acest rezultat.

Reporter: Văzându-ți comportamentul pe teren, ai fost atât de calmă. Și spuneai, la începutul interviului, că startul sezonului a fost foarte dificil. Apoi, a venit Indian Wells, ai bătut-o pe Garcia. Aici, la Miami, ești în semifinale. Ce a început să se lege atât de bine?

Sorana CîrsteA: Cred că am avut mereu un joc bun. Am fost mereu o jucătoare agresivă, periculoasă. Doar că, uneori, eram haotică pe teren și, în fața jucătoarelor de top, n-ai voie să fii așa. Trebuie să joci solid, de la început până la sfârșit. Trebuie să fii agresivă, în permanență, cu un joc legat, cap-coadă. N-ai voie să pierzi lucrurile astea, nici măcar pentru un singur game! Pentru că acel game poate decide meciul. Așadar, cred că mi-am găsit echilibrul mental, iar rezultatele obținute îmi dau încredere. Poate că sunt un pic mai tăcută pe teren acum, dar, în același timp, mă lupt din răsputeri, în fiecare meci.

Reporter: Ai avut doar 9 erori neforțate, ceea ce e excepțional împotriva unei jucătoare, precum Sabalenka. Ai vorbit despre relația cu antrenorul Thomas Johansson. Voi doi ați început colaborarea prin octombrie, noiembrie, anul trecut. Ce ți-a adus el? Pentru că ai pomenit de ce ați făcut în afara terenului.

Sorana Cîrstea: Cred că e foarte bun în a citi jocul. Încearcă să mă învețe IQ-ul tenisului, asta însemnând modul în care stau pe teren, modul în care urmăresc poziția adversarei pe teren, pentru a încerca să am o selecție mai bună a loviturilor folosite. De asemenea, m-a făcut mai agresivă, m-a învățat să folosesc slice-ul, din când în când, mi-a oferit o varietate a loviturilor. Pe scurt, m-a făcut o jucătoare mai completă. Pentru că, așa cum am spus, am fost mereu o jucătoare periculoasă, dar aveam un singur plan de joc și cam atât. Acum, simt că am și un plan B, în cazul în care planul A nu funcționează. Așa că, desigur, au fost foarte multe îmbunătățiri și sunt foarte fericită de cum decurg lucrurile.