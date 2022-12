Cum alegi anvelopele agricole potrivite?

In alegerea unor anvelope agricole trebuie sa se tina cont de mai multe lucruri. In primul rand, alegerea lor trebuie sa tina cont de tipul de utilaj agricol folosit. De asemenea, mai trebuie sa se aiba in vedere si tipul de sol pe care se lucreaza. Alegerea anvelopelor are la baza tipul de activitate desfasurata, acestea fiind destinate special pentru aceasta activitate. Daca vei alege corect anvelopele, vei putea optimiza rentabilitatea activitatii pe care o desfasori folosindu-te de acestea.

Ce trebuie sa stii despre alegerea unor anvelope agricole?

Primu lucru de care trebuie sa te interesezi este o citire corecta a dimensiunilor acestor anvelope agricole. Ele trebuie sa se potriveasca perfect utilajului pe care il foloseti, de aceea fii foarte atent la ceea ce scrie pe aceste anvelope inainte de a le achizitiona. Poti gasi aceste informatii pe flancul anvelopei, iar ceea ce te intereseaza este indicele de sarcina, cel de viteza, precum si cel de greutate.

Te mai poti uita si la tabelul de corespondenta atunci cand alegi aceste anvelope agricole, mai ales atunci cand ai nevoie sa achizitionezi anvelope pentru utilaje mai vechi. Poti in acest fel converti dimensiunile mai vechi in cele recente, astfel incat sa iei o decizie cat mai buna. Anvelopele agricole sunt realizate pentru a suporta utilajul agricol. De asemenea, ele trebuie sa-i asigure acestuia manevrabilitatea, dar si tractiunea. Acestea sunt diferite in functie de tipul de utilaj agricol pe care sunt montate. Daca lucrarea agricola care se are in vedere consta in arat si semanat, atunci rotile alese trebuie sa fie cat mai inguste. Anvelopele trebuie sa fie rezistente in acelasi timp si sa faca fata sarcinilor ridicate. Ele trebuie sa dea dovada de anduranta atunci cand sunt folosite.

Un alt lucru care trebuie avut in vedere este solul ce trebuie lucrat. Vei avea nevoie de niste anvelope agricole rezistente, chiar si cu o tehnologie de auto-curatare, acestea fiind cele mai potrivite pentru treburile agricole. Daca treci frecvent de la lucrari in camp, la circulatie pe strada, atunci alege anvelope polivalente. Pentru a fi sigur ca iei decizia cea mai buna, ai in vedere ca detaliile cu privire la anvelope sunt mentionate in fisele tehnice. Poti citi cu atentie aceste fise, astfel incat sa iei o decizie cat mai buna in ceea ce priveste alegerea lor.

Numarul de pliuri este un alt lucru de care poti tine cont in alegerea unor anvelope potrivite. Acestea pot fi diagonale, dar si radiale. Acest numar este cel care exprima rezistenta anvelopei. De asemenea, el mai exprima si rigiditatea acesteia. Daca de exemplu numarul de pliuri al unei anvelope este mai mare, atunci ea are nevoie si de o presiune de umflare mai ridicata. Acest marcaj este intalnit de cele mai multe ori la anvelopele ATV, dar se mai intalneste si la anvelopele agricole.

Anvelope agricole

Avand in vedere toate aceste lucruri, ar trebui sa reusesti sa faci o achizitie cat mai buna a anvelopei potrivite pentru utilajul tau. In acest fel, utilajul va avea o durata de functionare cat mai mare si nu va fi afectat de alegerea pe care o vei face.