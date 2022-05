CUM A EXPLICAT SORANA CÎRSTEA SCĂDEREA DIN TIMPUL MECIULUI CU SLOANE STEPHENS

0 0

Sorana Cîrstea (32 de ani, 26 WTA) a condus-o cu 6-3, 2-0 pe Sloane Stephens (29 de ani, 64 WTA), însă a pierdut seturile doi și trei, 2-6, 0-6, și a părăsit Roland Garros în turul secund. Românca a pierdut nu mai puțin de 12 game-uri consecutive și recunoaște că jocul său a scăzut mult de la 2-0 în setul doi.

În același timp, Sorana Cîrstea a transmis că diferența în favoarea americancei s-a făcut la 2-1 și 2-4 în setul doi, când a avut mingi de game, pe care nu a reușit să le fructifice.

”Am început bine, 6-3, 2-0, apoi la 2-1 am avut mingi de game, la 4-2 pentru ea am avut mingi de break, cred eu că acolo s-a jucat. Ea a jucat din ce în ce mai bine, a greșit din ce în ce mai puțin, iar eu am scăzut nivelul de joc. Cred că asta a făcut să se întoarcă situația.

Au fost greșeli ușoare din partea mea, iar ea a devenit din ce în ce mai solidă. Ar fi trebuit să termin meciul în două seturi. A mers bine serviciul, cred că și după serviciu a mers bine jocul.

Am greșit mult pe a doua minge, cred că acolo am început să mă grăbesc. Ea nu punea prea multă presiune pe retur, eram destul de liniștită, nu mă ataca, însă am slăbit nivelul, iar ea a început să intre în puncte, a lungit punctele, ceea ce pe mine nu mă avantaja”, a declarat Sorana Cîrstea, pentru Eurosport.

După eliminarea Soranei Cîrstea, România a rămas cu două reprezentate la Roland Garros, Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) și Irina Begu (31 de ani, 63 WTA), care vor juca joi în turul doi.

Simona Halep o va înfrunta pe chinezoaica Qinwen Zheng (19 ani, 74 WTA), în timp ce Irina Begu va juca împotriva Ekaterinei Alexandrova (27 de ani, 31 WTA).