CUM A AJUNS FLAVIUS CROITORUL LA CHINDIA

Chindia este una dintre echipele care profită de dezastrul de la CS Mioveni și are achiziții de la clubul muribund, scrie liga2.prosport.ro.

După mijlocașul Andrei Panait, a doua achiziție în această campanie de transferuri de iarnă a trupei târgoviștene este portarul Flavius Croitoru. Amândoi au evoluat ultima dată la CS Mioveni. Flavius Croitoru a semnat la începutul acestui an cu FC Voluntari, a fost în cantonament în Turcia cu ilfovenii, însă și-a luat țeapă de la aceștia. Contractul său nu a fost înregistrat, iar după revenirea din stagiul din afara țării i s-a arătat ușa!

”Sunt supărat în acest moment, dar nu am ce să mai fac! Asta e România anului 2025 în care trăim! După țeapa de la Mioveni, pe care mi-am luat-o, uitați că mi-am mai luat și o altă țeapă și de la FC Voluntari. În momentul transferului am discutat cu nea Gigi Nețoiu. Am semnat cu FC Voluntari și am trecut la treabă. Am plecat în cantonament în Antalya, unde am jucat și m-am antrenat pentru Voluntari. Dar când m-am întors în țară, surpriză. Miță Iosif mi-a spus că nu se va mai baza pe mine, că se vor baza în poartă pe un junior! Eu semnasem cu ei un contract pe trei ani, dar ce credeți că am aflat? Ei nici nu îmi înregistraseră contractul și uite ce țeapă mi-am luat de la Voluntari! O țeapă de zile mari! Mi-am strâns lucrurile din vestiar și am plecat. Ce era să mai fac? Sper să îmi găsesc măcar o altă echipă pe ultima sută de metri, dar o să văd dacă pot să mai fac acest lucru acum. Însă, sunt foarte supărat pentru cele întâmplate. Am și eu 32 de ani, nu sunt un copil sau vreun junior din asta aterizat de pe lună pe la vreo echipă în probe. Eu semnasem un contract cu Voluntari, nu mersesem la ei în probe”, spunea, pentru ProSport, Croitoru, portar cu meciuri în prima și a doua ligă pentru FC Argeș falimentar, CS Mioveni și CFC Argeș.

La câteva zile distanță, în ultima zi a perioadei de transferuri, Croitoru a fost anunțat de Chindia, club care are, la rândul său, mari probleme financiare, însă nu atât de grave pe cât le-a avut CS Mioveni. Dacă la Mioveni autoritățile locale au spus că nu mai pot acorda finanțare, la Târgoviște încă se mai dau bani, iar clubul continuă să funcționeze.

În prima parte a sezonului, Flavius Croitoru a jucat pentru CS Mioveni în 12 meciuri din Liga 2. Actualul sezon era al zecelea început în echipamentul argeșenilor.

”Bine ai venit, Flavius Croitoru!

Ultima dată la CS Mioveni, Flavius a mai jucat în carieră la FC Argeș, făcându-și junioratul tot la echipa din Pitești.

Mult succes la Chindia Târgoviște!”, sună anunțul clubului din Târgoviște.

La Chindia, Croitoru se va lupta pentru titularizare în poartă cu Mario Contra (25 de ani), utilizat în 16 meciuri din prima parte a sezonului, și Andres Brînzea (19 ani), fără meci în campionat pentru târgovișteni, într-un sezon și jumătate de când este în lot.

Ștefan Mușat (24) a mai fost în lotul Chindiei ca portar, în prima parte a sezonului, în care a jucat într-un singur meci din Liga 2, însă el a plecat de la club în această iarnă.